Bahar 10. Yeni bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı?

Bahar 10. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Timur gerçekleri gizlemeye çalışsa da sırrı git gide yayılır. Rengin'in baskıları Timur'u kaçınılmaz bir sona doğru götürür. Hastaneye bağış için düzenlenen balo sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkar. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BAHAR 9. BÖLÜM İZLE
Show TV ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Bahar dizisi, 9. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.
16 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Timur ile Rengin kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır. Timur, Bahar'a her şeyi itiraf etme noktasına gelir. Bu nedenle Rengin, kendisini yeni ve büyük kararların eşiğinde bulur.
Yaşadığı şüphenin çıkmazındaki Bahar'ın sağlık durumu kötüleşir. Yakın çevresi Bahar'a destek olmak için kolları sıvar.
Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar'da çok tanıdık duygular uyandırır. Bu hastaya yardımcı olabilmek Bahar için kişisel bir mesele halini alır. Bahar aradığı desteği kadın dayanışmasında bulacaktır.