Bahar 10. Yeni bölüm fragmanı! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı?

Bahar 10. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Timur gerçekleri gizlemeye çalışsa da sırrı git gide yayılır. Rengin'in baskıları Timur'u kaçınılmaz bir sona doğru götürür. Hastaneye bağış için düzenlenen balo sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkar. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?