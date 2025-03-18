BAHAR 39.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle, tek parça,kesintisiz

Öte yandan, Bahar'ın hayatındaki kaos evde de devam eder. Tam her şey yoluna girmeye başlarken, Çağla'dan gelen beklenmedik bir haber her şeyi değiştirir. En iyi arkadaşı zor durumdadır ve ona yardım edebilecek tek kişi Bahar'dır. Bu sırada, Bahar'ı tamamen kaybetme korkusu yaşayan Evren, herkesi şaşkına çevirecek radikal bir karar alır.