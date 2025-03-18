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Giriş Tarihi: 18.3.2025 17:54

BAHAR 39.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle, tek parça,kesintisiz

Bahar 39. bölüm izle araştırmaları Show Tv ekranlarında bekleniyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri başrolünde bulunduran dizide bu hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bahar, hayati bir ameliyata alınırken, operasyonu kimin gerçekleştireceği konusunda Evren ve Timur arasında büyük bir gerilim yaşanır. Yeni bölüm için ekran başında yerler alındı. İşte Bahar son bölüm izle bilgisi, tek parça, kesintisiz…

BAHAR 39.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle, tek parça,kesintisiz

Bahar dizisinin 39. bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu bölümde Zorlu ve kritik geçen ameliyatın ardından Bahar nihayet gözlerini açar, ancak bu kez de kaderini belirleyecek kurulla yüzleşmek zorunda kalır. Kurul sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir tanık, tüm dengeleri altüst eder. İşte Bahar son bölüm izle bilgisi, tek parça...

BAHAR SON BÖLÜM İZLE

Bahar dizisinin 18 Mart Salı tarihli yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bahar, hayati bir ameliyata alınırken, operasyonu kimin gerçekleştireceği konusunda Evren ve Timur arasında büyük bir gerilim yaşanır. Zorlu ve kritik geçen ameliyatın ardından Bahar nihayet gözlerini açar, ancak bu kez de kaderini belirleyecek kurulla yüzleşmek zorunda kalır. Kurul sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir tanık, tüm dengeleri altüst eder.

Öte yandan, Bahar'ın hayatındaki kaos evde de devam eder. Tam her şey yoluna girmeye başlarken, Çağla'dan gelen beklenmedik bir haber her şeyi değiştirir. En iyi arkadaşı zor durumdadır ve ona yardım edebilecek tek kişi Bahar'dır. Bu sırada, Bahar'ı tamamen kaybetme korkusu yaşayan Evren, herkesi şaşkına çevirecek radikal bir karar alır.

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BAHAR 39.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar son bölüm izle, tek parça,kesintisiz
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