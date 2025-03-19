BAHAR 40. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! SHOW TV Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 40. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, fragmanın yayımlanıp yayımlanmadığı araştırılıyor. Bahar'ın hayatındaki değişimler izleyicileri heyecanlandırırken, Bahar 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
BAHAR 40. BÖLÜM FRAGMANI
Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz:
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941
https://www.youtube.com/@Bahardizisi
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bahar, hayati bir ameliyata alınırken, operasyonu kimin gerçekleştireceği konusunda Evren ve Timur arasında büyük bir gerilim yaşanır. Zorlu ve kritik geçen ameliyatın ardından Bahar nihayet gözlerini açar, ancak bu kez de kaderini belirleyecek kurulla yüzleşmek zorunda kalır. Kurul sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir tanık, tüm dengeleri altüst eder.