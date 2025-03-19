BAHAR 40. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! SHOW TV Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bahar, hayati bir ameliyata alınırken, operasyonu kimin gerçekleştireceği konusunda Evren ve Timur arasında büyük bir gerilim yaşanır. Zorlu ve kritik geçen ameliyatın ardından Bahar nihayet gözlerini açar, ancak bu kez de kaderini belirleyecek kurulla yüzleşmek zorunda kalır. Kurul sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir tanık, tüm dengeleri altüst eder.