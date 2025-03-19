Haberler Yaşam Haberleri BAHAR 40. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! SHOW TV Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 19.3.2025 00:08

BAHAR 40. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! SHOW TV Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Bahar, son bölümün ardından yeni bölümde yaşanacaklarla bekleniyor. 40. bölümde yaşanacak olaylar büyük merak uyandırırken, izleyiciler fragmanın yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından hikâyenin nasıl ilerleyeceği büyük bir merak konusu. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

BAHAR 40. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! SHOW TV Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 40. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, fragmanın yayımlanıp yayımlanmadığı araştırılıyor. Bahar'ın hayatındaki değişimler izleyicileri heyecanlandırırken, Bahar 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

BAHAR 40. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

BAHAR SON BÖLÜM İZLE

Bahar dizisinin 18 Mart Salı tarihli yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bahar, hayati bir ameliyata alınırken, operasyonu kimin gerçekleştireceği konusunda Evren ve Timur arasında büyük bir gerilim yaşanır. Zorlu ve kritik geçen ameliyatın ardından Bahar nihayet gözlerini açar, ancak bu kez de kaderini belirleyecek kurulla yüzleşmek zorunda kalır. Kurul sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir tanık, tüm dengeleri altüst eder.

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BAHAR 40. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! SHOW TV Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?
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