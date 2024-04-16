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Giriş Tarihi: 16.4.2024 18:13 Son Güncelleme: 16.4.2024 18:13

Bahar 9. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle ekranı

Her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Bahar 9. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Timur ile Rengin kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyor. Timur, Bahar’a her şeyi itiraf etme noktasına geliyor. Rengin ise kendisini yeni ve büyük kararların eşiğinde buluyor. İşte, Show TV canlı yayın Bahar 9. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Bahar 9. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle ekranı

Bahar 9. Bölüm izle Show TV dizi ekranında takip edilecek! MF Yapım imzalı Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin 16 Nisan tarihli bölümünde de hem duygu dolu hem de heyecanı yüksek sahneler yer alıyor. Yeni bölümde yaşadığı şüphenin çıkmazındaki Bahar'ın sağlık durumu kötüleşiyor. Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar'da çok tanıdık duygular uyandırıyor. İşte, Bahar son bölüm izle full ve tek parça linki:

BAHAR 9. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Bahar dizisi, 9. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

16 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Timur ile Rengin kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır. Timur, Bahar'a her şeyi itiraf etme noktasına gelir. Bu nedenle Rengin, kendisini yeni ve büyük kararların eşiğinde bulur.

Yaşadığı şüphenin çıkmazındaki Bahar'ın sağlık durumu kötüleşir. Yakın çevresi Bahar'a destek olmak için kolları sıvar.

Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar'da çok tanıdık duygular uyandırır. Bu hastaya yardımcı olabilmek Bahar için kişisel bir mesele halini alır. Bahar aradığı desteği kadın dayanışmasında bulacaktır.

Timur gerçeklerin üstünü kapamaya çalışsa da sırrı git gide yayılır. Rengin'in yaptığı baskılar Timur'u kaçınılmaz bir sona doğru götürür.

Hastaneye bağış toplamak için düzenlenen balo sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkacaktır.

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Bahar 9. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle ekranı
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