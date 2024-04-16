Bahar 9. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle ekranı

Bahar 9. Bölüm izle Show TV dizi ekranında takip edilecek! MF Yapım imzalı Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin 16 Nisan tarihli bölümünde de hem duygu dolu hem de heyecanı yüksek sahneler yer alıyor. Yeni bölümde yaşadığı şüphenin çıkmazındaki Bahar'ın sağlık durumu kötüleşiyor. Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar'da çok tanıdık duygular uyandırıyor. İşte, Bahar son bölüm izle full ve tek parça linki:
BAHAR 9. BÖLÜM İZLE
Show TV ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Bahar dizisi, 9. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
16 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
Yaşadığı şüphenin çıkmazındaki Bahar'ın sağlık durumu kötüleşir. Yakın çevresi Bahar'a destek olmak için kolları sıvar.
Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar'da çok tanıdık duygular uyandırır. Bu hastaya yardımcı olabilmek Bahar için kişisel bir mesele halini alır. Bahar aradığı desteği kadın dayanışmasında bulacaktır.
Timur gerçeklerin üstünü kapamaya çalışsa da sırrı git gide yayılır. Rengin'in yaptığı baskılar Timur'u kaçınılmaz bir sona doğru götürür.