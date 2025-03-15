Bahar ayında kış havası yeniden geliyor: İstanbul’da kar için tarih verildi! Sıcaklıklar 20 derece düşecek

5 GÜN İÇİNDE 2 MEVSİM YAŞANACAK!

Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara'ya yağmur geliyor, Anadolu'nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu'nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak.