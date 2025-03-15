Bahar ayında kış havası yeniden geliyor: İstanbul’da kar için tarih verildi! Sıcaklıklar 20 derece düşecek

Türkiye, bir hafta içinde yazdan kışa geçiş yapmaya hazırlanıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hafta sonu birçok kentte hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkarken önümüzdeki hafta sert bir soğuk hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da 27 dereceyi bulan sıcaklık, çarşamba günü 5 dereceye kadar düşecek. Sıcaklığın 22 derece birden düşeceği megakentte, sulu kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerine çıkacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte yaz havası yaşanacak.
Özellikle Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu, sıcaklıkları artırarak İstanbul'un da içinde bulunduğu batı bölgelerinde etkili olacak. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonu sıcaklığın 28 dereceye kadar çıkacağını ve bunun 110 yılın en yüksek sıcaklık değeri olacağını belirtti.
Bu tarihi rekor, iklim değişikliği ile ilişkili olarak sıklıkla karşılaşılan yüksek sıcaklık değerlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
MEGAKENT İSTANBUL'A KAR YENİDEN GELİYOR
Ancak hafta sonunda yaşanacak bu bahar havası uzun sürmeyecek ve yeni haftayla birlikte sıcaklıkta ani bir düşüş yaşanacak. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası, yağışları ve kar yağışını da beraberinde getirecek. İstanbul'da 27 dereceyi bulan sıcaklık, çarşamba günü 5 dereceye kadar düşecek. Sıcaklığın 22 derece birden düşeceği megakentte, hafta başından itibaren sulu kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
Bugün için yaz geldi diyebiliriz. Aşırı sıcak diyebiliriz mart ayı için. Normalde ortalama sıcaklık 12-13 derece. Şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık 27,5 derece. Yarın 28-29 dereceler görülebilir. 29 derece olunca rekoru kırılacak.
İlk kez Mart ayının sıcaklık rekorunu bugün ve yarın kırma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sıcaklığı haziran temmuz aylarında görüyorduk. Ankara daha sıcak. Orada daha yüksek olasılıkla 27-28 derece ile rekor kırılacak.
5 GÜN İÇİNDE 2 MEVSİM YAŞANACAK!
Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara'ya yağmur geliyor, Anadolu'nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu'nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak.