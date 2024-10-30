Baharatın mucizevi etkisi kanıtlandı: Onlar Türk mutfağının mihenk taşları

Harvard Üniversitesi baharatlı ve biberli yemek yiyenlerde, kalp krizi ve inme gibi rahatsızlıklara yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koydu. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, ''Yeterli miktarda baharat tüketimi hastalıklarla savaşır ve bağışıklığınızı güçlendirir" dedi.

TARÇIN

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Keskin, "Modern tıbbın olmadığı zamanlarda hastalıklar büyük olasılıkta baharat ile tedavi ediliyordu. Ömrünüzü uzatan baharatlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi tarçındır. Tarçın anti-diyabetik özellik gösterir. Tarçının en fazla öne çıkan özelliği kan şekerini düşürmesidir. Günde 1 ile 6 gram arasında tüketilen tarçın, kan şekerini yaklaşık yüzde 12 civarında düşürebilir." dedi.

ZERDEÇAL

Zerdeçalın da sağlıkta önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Keskin; "Kalp damar hastalığı ve Alzheimer riskini azaltır. Çok güçlü bir antioksidandır." ifadelerini kullandı.

ACI BİBER

Keskin; "Üçüncü mucizevi baharatımız ise acı biberdir. Acı biber içerisindeki kapsayıcı maddesi sayesinde ömrü uzatır. Acı biber eşittir mucize demektir. Acı biber aynı zamanda kilo verilmesine yardımcı olur. Acı biber çok fazla tüketildiğinde bazı hastalıklar riskini arttırabilir. Yüksek miktarda tüketmenize gerek yoktur." şeklinde konuştu.

ZENCEFİL

Zencefilin gücüne de değinen Dr. Keskin; "Zencefil kalp damar sağlığını koruyarak, kan şekerini dengeler. Günde 1-2 gram tüketilmesi yeterli olacaktır. Yemeklerinize, çaylarınıza ve diyetinize ekleyebilirsiniz." dedi.

BİBERİYE

Dr. Keskin; Biberiyenin yapısında birçok vitamin bulunduğuna şöyle dikkat çekti: "Alerjik semptomları azaltır ve bazı çalışmalarda migren tedavisinde de kullanılır. Kalp damar hastalıklarıyla savaşır."

NANE

Nane ile ilgili çalışmaları örnek gösteren Keskin; "Evde nane yağı ve nane tüketimi yüksek olan kişilerin anksiyete karşıtı özellik gösterdiğini ortaya koydu. Aynı zamanda kabızlık problemlerine iyi gelir ve vücuttaki stres etkilerini azaltır. Rutin nane tüketimi öneriyorum. Bu baharatları çok yüksek miktarda tüketmenize gerek yoktur. Ama günlük diyetinize eklemenizi öneririm. Bu baharatlar hastalıklarla savaşır ve bağışıklığınızı güçlendirir." açıklamasında bulundu.