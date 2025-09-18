Bahçe tartışması kanlı bitti: Karı-Koca silahla vurularak öldürüldü

Kırşehir'in Yaylaözü Köyü'nde meydana gelen olay akşam saatlerinde H.D. isimli şahsın, Kaygısız ailesini bahçe sınırında çıkan küçük bir yangından sorumlu tutması ile başladı. Aralarında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı öğrenilen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası H.D. yanında getirdiği tabancayla Refik Kaygısız (63) ve eşi Emine Kaygısız'ı (62) evlerinde vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan köylüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı. Kaygısız çiftinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olay sonrası kaçan H.D.'nin yakalanması için jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.