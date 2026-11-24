EBEGÜMECİ DE AYNI PİDELERİN LEZZETİNE ORTAK OLUYOR

Sarıgöl'de toplanan diğer bitki ise ebegümeci. Bahçelerde ve boş alanlarda yetişen bu ot da ısırganla birlikte yöresel pidelerin hazırlanmasında kullanılıyor. Bölge sakinleri, çevrelerinde bolca bulunan iki bitkiyi mutfakta kullanarak pidelere kendilerine özgü bir tat kazandırıyor.