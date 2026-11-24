Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bu aylarda bahçelerde, boş arazilerde ve yol kenarlarında iki farklı bitkiye sıkça rastlanıyor. Doğal ortamda yetişen ısırgan otu ve ebegümeci, bölge halkı tarafından toplanarak mutfaklarda değerlendiriliyor. Özellikle yöresel hamur işlerinde kullanılan bu otlar, alışılmış pide harçlarına farklı bir lezzet katıyor.
Çoğu kişinin dokunmaktan çekindiği ısırgan otu, Sarıgöl'de hazırlanan yöresel pidelerin malzemeleri arasında yer alıyor. İlçede bu dönem bol miktarda yetişen bitki, vatandaşlar tarafından toplanarak pide iç harcında kullanılıyor. Böylece doğada kendiliğinden yetişen bir ot, bölgenin sevilen hamur işlerinden birine dönüşüyor.
Sarıgöl'de toplanan diğer bitki ise ebegümeci. Bahçelerde ve boş alanlarda yetişen bu ot da ısırganla birlikte yöresel pidelerin hazırlanmasında kullanılıyor. Bölge sakinleri, çevrelerinde bolca bulunan iki bitkiyi mutfakta kullanarak pidelere kendilerine özgü bir tat kazandırıyor.
Pidelerin hazırlanmasındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de pişirme sonrasında yapılan uygulama. Sarıgöllüler, sacda veya fırında pişen otlu pidelerin üzerine zeytinyağı sürerek tüketmeyi tercih ediyor. Böylece bahçelerden toplanan otlarla hazırlanan pide, zeytinyağıyla tamamlanarak sofraya geliyor.
Bölgede ısırgan otu ve ebegümecinin bol miktarda yetişmesi, yöresel pide sevenleri de sevindiriyor. Vatandaşlar, özellikle bu dönemde çevrelerinde yetişen otları topladıklarını ve pide harcında değerlendirdiklerini anlattı.