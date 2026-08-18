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Giriş Tarihi: 18.08.2026 18:05 Son Güncelleme: 18.08.2026 18:06

Bahçeli evde korkutan yangın

Eskişehir'de bahçeli bir evde çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

İHA
Bahçeli evde korkutan yangın
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Olay, Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bahçeli bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bahçeli evde korkutan yangın

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

#ESKİŞEHİR #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Bahçeli evde korkutan yangın
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