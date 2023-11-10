Bahçelievler E5’te araç bariyere saplandı: 1 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta hasar meydana gelirken, trafik ekipler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.