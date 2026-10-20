Bahçelievler’de akılalmaz hırsızlık! Dükkanı boş görünce ne varsa topladı: O anlar kameraya yansıdı!

DÜKKANA GİRİP TELEFONLARI ÇALDI

Geri dönerek çevresini kontrol eden şüpheli, dükkana girdi. Tezgahta bulunan 2 cep telefonunu alan şüpheli, ardından uzaklaştı. Telefon tamiri yaptığı sırada içerideki ekrandan güvenlik kameralarını kontrol eden iş yeri sahibi, olay anında hırsızlığı fark edemedi. Bir süre sonra telefonların çalındığını anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise giderek şikayetçi oldu.

İş yerinde kimsenin olmadığını gören şüpheli geri dönüp iki cep telefonu çaldı: O anlar kamerada