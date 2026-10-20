Bahçelievler’de akılalmaz hırsızlık! Dükkanı boş görünce ne varsa topladı: O anlar kameraya yansıdı!

Olay, 19 Ekim saat 14.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibinin telefon tamiri için dükkanın arka bölümünde olduğu sırada caddeden geçen bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark etti.
DÜKKANA GİRİP TELEFONLARI ÇALDI
Geri dönerek çevresini kontrol eden şüpheli, dükkana girdi. Tezgahta bulunan 2 cep telefonunu alan şüpheli, ardından uzaklaştı. Telefon tamiri yaptığı sırada içerideki ekrandan güvenlik kameralarını kontrol eden iş yeri sahibi, olay anında hırsızlığı fark edemedi. Bir süre sonra telefonların çalındığını anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise giderek şikayetçi oldu.
İş yerinde kimsenin olmadığını gören şüpheli geri dönüp iki cep telefonu çaldı: O anlar kamerada
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce iş yerinin önünden geçtiği, ardından geri dönerek içeri girdiği ve tezgahtaki telefonları alarak uzaklaştığı görülüyor.