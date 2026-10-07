Haberler Yaşam Haberleri Bahçelievler’de ortaokul öğrencisinin defterinde skandal çizimler: 2017 yılındaki katliama atıf!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 17:24 Son Güncelleme: 7.10.2026 17:39

Bahçelievler’de ortaokul öğrencisinin defterinde skandal çizimler: 2017 yılındaki katliama atıf!

İstanbul Bahçelievler’de bir ortaokul öğrencisinin defterine yaptığı çizimler, kan dondurdu. 2017 yılında başka bir ülkedeki okulda meydana gelen katliama atıfta bulunduğu değerlendirilen söz konusu çizimler incelemeye alınırken,12 yaşındaki Z.K.G., yürütülen soruşturma kapsamında bugün muhafaza altına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Bahçelievler’de ortaokul öğrencisinin defterinde skandal çizimler: 2017 yılındaki katliama atıf!
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenim gören Z.K.G.'nin kullandığı defterdeki çizimleri inceledi. Yapılan incelemede, çizimlerin 2017 yılında başka bir ülkedeki okulda meydana gelen katliama atıfta bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi. Bunun üzerine çocuk şahıs Z.K.G., 7 Ekim'de muhafaza altına alındı.

"VELİSİ POLİS" İDDİASI GERÇEK DIŞI

Öte yandan bazı sosyal medya platformlarında olayla ilgili paylaşılan içeriklerde, Z.K.G.'nin velisi A.G.'nin görevli polis memuru olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Emniyet tarafından yapılan incelemede söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçelievler’de ortaokul öğrencisinin defterinde skandal çizimler: 2017 yılındaki katliama atıf!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA