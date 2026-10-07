Bahçelievler’de ortaokul öğrencisinin defterinde skandal çizimler: 2017 yılındaki katliama atıf!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenim gören Z.K.G.'nin kullandığı defterdeki çizimleri inceledi. Yapılan incelemede, çizimlerin 2017 yılında başka bir ülkedeki okulda meydana gelen katliama atıfta bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi. Bunun üzerine çocuk şahıs Z.K.G., 7 Ekim'de muhafaza altına alındı.
"VELİSİ POLİS" İDDİASI GERÇEK DIŞI
Öte yandan bazı sosyal medya platformlarında olayla ilgili paylaşılan içeriklerde, Z.K.G.'nin velisi A.G.'nin görevli polis memuru olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Emniyet tarafından yapılan incelemede söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.