Bahçelievler’de ortaokul öğrencisinin defterinde skandal çizimler: 2017 yılındaki katliama atıf!

"VELİSİ POLİS" İDDİASI GERÇEK DIŞI

Öte yandan bazı sosyal medya platformlarında olayla ilgili paylaşılan içeriklerde, Z.K.G.'nin velisi A.G.'nin görevli polis memuru olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Emniyet tarafından yapılan incelemede söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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