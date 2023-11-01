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Giriş Tarihi: 1.11.2023 13:33

Bahçesine giren 19 yaşındaki genci tabancayla vurarak öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. M.K., (28), evinin bahçesine giren Mehmet Can Karakoç'u (19), tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan M.K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Bahçesine giren 19 yaşındaki genci tabancayla vurarak öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesindeki olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Paşalar Sekisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (28), evinin bahçesinden ses geldiğini duydu.

Aşağı inen M.K., bahçesinde bulunan Mehmet Can Karakoç'un (19) kaçması üzerine arkasından koştu. M.K., bir süre sonra yakaladığı Karakoç ile tartışmaya başladı.

Karakoç, üzerindeki bıçakla M.K.'ye saldırdı. M.K. de belinde taşıdığı tabancayla Karakoç'un bacağına ateş etti ve kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karakoç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karakoç'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan M.K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bahçesine giren 19 yaşındaki genci tabancayla vurarak öldürdü
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