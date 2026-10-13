Bahçeyi kazarken Ferrari buldular! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

Los Angeles'ta yaşanan olayda bulunan araç, 1974 model yeşil bir Ferrari Dino 246 GTS'ydi. Otomobilin dört yıl önce çalındığı anlaşılırken, toprağın altına nasıl gömüldüğü ve bu sıra dışı olayın arkasında ne olduğu yıllar boyunca merak konusu oldu.
Bahçede oyun oynarken karşılarına inanılmaz bir şey çıktı
1978 yılının şubat ayında Los Angeles'ın West Athens bölgesinde bahçede oynayan çocuklar, kazı yaparken sert bir yüzeye çarptı. İlk anda ne olduğunu anlayamadıkları cismin etrafını kazmaya devam edince bir otomobilin tavanına ulaştılar.
Çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen görevliler de kazıyı sürdürdü ve toprağın altında bir spor otomobil bulunduğunu ortaya çıkardı. Aracın bir Ferrari olması, keşfi daha da dikkat çekici hâle getirdi.
Toprağın altından çıkan otomobil sıradan bir araç değildi
Bulunan otomobil, 1974 model Ferrari Dino 246 GTS'ydi. Yeşil renkli spor otomobil, kazı sırasında ortaya çıkarıldığında uzun süredir toprağın altında olmasına rağmen dışarıdan bakıldığında hâlâ tanınabilecek durumdaydı.
Polis, aracın bilgilerini kontrol ettiğinde önemli bir ayrıntıya ulaştı: Ferrari, Aralık 1974'te çalındığı bildirilmiş bir otomobildi. Böylece bahçedeki esrarengiz buluntu, yıllardır kayıp olan bir aracın izini yeniden gündeme taşıdı.
Dönemin haberlerine göre otomobilin sahibi Rosendo Cruz, Ferrari'nin çalındığını bildirmiş ve sigorta şirketinden ödeme almıştı. Sonraki araştırmalarda ise otomobilin ortadan kayboluşunun arkasında planlı bir düzenek bulunduğu yönünde iddialar gündeme geldi. Aracın gömülmesiyle sonuçlanan sürecin bütün ayrıntıları, ilk keşif sırasında henüz bilinmiyordu.
Otomobilin üzerindeki ayrıntılar dikkat çekti
Aracın toprağın altında korunmaya çalışıldığına işaret eden ayrıntılar da dikkat çekti. Döneme ilişkin haberlerde otomobilin bazı bölümlerinin plastik ve benzeri malzemelerle örtüldüğü, iç kısımda ise kir ve nemin girişini azaltmaya yönelik önlemler bulunduğu aktarıldı.
Buna rağmen uzun süre toprağın altında kalması otomobilin tamamen zarar görmeden kurtulduğu anlamına gelmiyordu. Araçta nem ve korozyon kaynaklı hasarlar bulunduğu bildirildi.