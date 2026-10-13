Bahçeyi kazarken Ferrari buldular! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

Los Angeles'ta yaşanan olayda bulunan araç, 1974 model yeşil bir Ferrari Dino 246 GTS'ydi. Otomobilin dört yıl önce çalındığı anlaşılırken, toprağın altına nasıl gömüldüğü ve bu sıra dışı olayın arkasında ne olduğu yıllar boyunca merak konusu oldu.

Bahçede oyun oynarken karşılarına inanılmaz bir şey çıktı

1978 yılının şubat ayında Los Angeles'ın West Athens bölgesinde bahçede oynayan çocuklar, kazı yaparken sert bir yüzeye çarptı. İlk anda ne olduğunu anlayamadıkları cismin etrafını kazmaya devam edince bir otomobilin tavanına ulaştılar.

Çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen görevliler de kazıyı sürdürdü ve toprağın altında bir spor otomobil bulunduğunu ortaya çıkardı. Aracın bir Ferrari olması, keşfi daha da dikkat çekici hâle getirdi.