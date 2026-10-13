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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:15 Son Güncelleme: 13.10.2026 10:21

Bahçeyi kazarken Ferrari buldular! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

İki çocuk, 1978 yılında evlerinin bahçesinde oyun oynarken toprağın altında metal bir cisme rastladı. Kazdıkça bir otomobilin tavanı ortaya çıktı. Polise haber verilmesiyle başlayan olay, kısa sürede sıradan bir keşiften çok daha büyük bir gizeme dönüştü.

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Bahçeyi kazarken Ferrari buldular! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı
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Los Angeles'ta yaşanan olayda bulunan araç, 1974 model yeşil bir Ferrari Dino 246 GTS'ydi. Otomobilin dört yıl önce çalındığı anlaşılırken, toprağın altına nasıl gömüldüğü ve bu sıra dışı olayın arkasında ne olduğu yıllar boyunca merak konusu oldu.

Bahçede oyun oynarken karşılarına inanılmaz bir şey çıktı

1978 yılının şubat ayında Los Angeles'ın West Athens bölgesinde bahçede oynayan çocuklar, kazı yaparken sert bir yüzeye çarptı. İlk anda ne olduğunu anlayamadıkları cismin etrafını kazmaya devam edince bir otomobilin tavanına ulaştılar.

Çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen görevliler de kazıyı sürdürdü ve toprağın altında bir spor otomobil bulunduğunu ortaya çıkardı. Aracın bir Ferrari olması, keşfi daha da dikkat çekici hâle getirdi.

Toprağın altından çıkan otomobil sıradan bir araç değildi

Bulunan otomobil, 1974 model Ferrari Dino 246 GTS'ydi. Yeşil renkli spor otomobil, kazı sırasında ortaya çıkarıldığında uzun süredir toprağın altında olmasına rağmen dışarıdan bakıldığında hâlâ tanınabilecek durumdaydı.

Polis, aracın bilgilerini kontrol ettiğinde önemli bir ayrıntıya ulaştı: Ferrari, Aralık 1974'te çalındığı bildirilmiş bir otomobildi. Böylece bahçedeki esrarengiz buluntu, yıllardır kayıp olan bir aracın izini yeniden gündeme taşıdı.

Olayın en merak uyandıran yanı, böylesine değerli bir otomobilin neden bahçeye gömüldüğüydü. İlk haberlerde aracın nasıl oraya getirildiği kesin olarak açıklanamamıştı. Ancak daha sonra yayımlanan araştırmalar, olayın sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

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Dönemin haberlerine göre otomobilin sahibi Rosendo Cruz, Ferrari'nin çalındığını bildirmiş ve sigorta şirketinden ödeme almıştı. Sonraki araştırmalarda ise otomobilin ortadan kayboluşunun arkasında planlı bir düzenek bulunduğu yönünde iddialar gündeme geldi. Aracın gömülmesiyle sonuçlanan sürecin bütün ayrıntıları, ilk keşif sırasında henüz bilinmiyordu.

Otomobilin üzerindeki ayrıntılar dikkat çekti

Aracın toprağın altında korunmaya çalışıldığına işaret eden ayrıntılar da dikkat çekti. Döneme ilişkin haberlerde otomobilin bazı bölümlerinin plastik ve benzeri malzemelerle örtüldüğü, iç kısımda ise kir ve nemin girişini azaltmaya yönelik önlemler bulunduğu aktarıldı.

Buna rağmen uzun süre toprağın altında kalması otomobilin tamamen zarar görmeden kurtulduğu anlamına gelmiyordu. Araçta nem ve korozyon kaynaklı hasarlar bulunduğu bildirildi.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Bahçeyi kazarken Ferrari buldular! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı
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