Bahis sitesine kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 14 Mart sabahı Kork'un da aralarında olduğu 59 kişiye şafak operasyonu düzenlenmişti.

Gözaltına alınan 52 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 31'i 'spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği, Erkan Kork dahil 21 kişi için tutuklama, 31 kişi içinse adli kontrol kararı verilmişti.

BAHİS SİTESİNE DE EL KONULDU

BankPozitif, Flash TV VE PayFix şirketleriyle beraber Birebin Şans Oyunları Anonim şirketine İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 14 Mart 2025 tarihinde kayyım ataması yapıldı. Mahkeme kararında söz konusu şirketin faaliyetlerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlediğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunduğuna vurgu yapıldı. Mahkemenin kararı üzerine TMSF şirkete kayyım olarak atandı. Atama kararında, yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği belirtildi. Karar ve TMSF tarafından atanan yeni yöneticiler Ticaret Sicil Gazetesinin 20 Mart 2025 tarihli sayısında ilan edildi. Birebin.com, Türkiye'de Spor-Toto Teşkilatı Başkanlığı'nın denetiminde faaliyet gösteren altı yasal bahis şirketinden birisi olarak faaliyet yürütüyor.