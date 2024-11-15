Bahriye’yi öldüren eski koca hastane odasında tutuklandı





'BAHRİYE BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞ'

SABAH, katil zanlısı Fatih Uluşan'ın ifadesine ulaştı. Bahriye Kalaycı ile birlikte yeni bir hayat kuracaklarını ve bunun içinde ev tutmaya gittiklerini belirten Uluşan, "4 yıl önce severek evlendik. Bahriye ile aramızda son zamanlarda şiddetli geçimsizlik oluyordu. Bir keresinde benim onu darp ettiğimi söyleyip, rapor alıp, ailesinin evine gitmişti. Hakkımda da dava açıldı ama beraat ettim. Bahriye bana boşanma davası açmıştı ancak daha sonra barışınca bu davayı geri çekti. Sonra şiddetli geçimsizliğimiz devam edince bu kez ben boşanma davası açtım ve 2023 yılında boşandık. Bahriye ile tekrar barışmaya karar vermiştik. Konya'dan bir ev tutacaktık. Bahriye benimle tekrardan evleneceği için iddet müddetinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe vermişti. Boşanma sürecinde Bahriye'ye tazminat olarak para verdim. Evlenmeden önce Bahriye'ye mehir olarak bir armamızın hissesini vermiştim. Bahriye bana bu hisseyi sattığını ve altın aldığını söylemişti. Ben borcum olduğunu söyleyip verdiğim tazminat parasını ve sattığı arsadan kaynaklı parayı istemedim" dedi.



'KENDİMİ KAYBETTİM'

Fatih Uluşan olay gününü ise şu sözlerle anlattı: "Olay günü Bahriye ile Konya'ya gidip ev tutacaktık. Çocuğumuzu alıp annemin evine bıraktım. Bahriye, babasına çocuğu hastaneye götürmek için bahane uydurduğunu bana söylemedi. Ancak evden çıkmak için böyle bir yalan söylemiş olabilir. Yola çıkacağımız esnada akşam geç geleceğimizi düşünerek kendime ait tarlanın otomatik sulama sisteminin şartelini kapatmak istedim. Bahriye'ye de tarlaya gidip şarteli kapacağımızı söyledim. Araçla tarlaya giderken Konya'da tutacağımız ev ile ilgili de konuşma yaptık. Bahriye bana ayrıyken birisiyle birlikte olduğunu, ondan hamile kalıp düşük yaptığını söyledi. Bu nedenle tartışmaya başladık. Bahriye bana hakaret içerikli kelimeler kullandı. Sinirlendim ve hem aracımda hem de üzerimde bulunan bıçakla Bahriye'yi bıçaklamaya başladım. Bahriye'nin ve kendimin araçtan nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Kendime de zarar vermişim. Kendime gelince yeğenimi arayıp, tarlaya gelmesini söyledim. Yeğenim 112'yi aradı. Ambulans gelinceye kadar sigara içtik. Ona, 'Oğlum sana emanet' dedim."