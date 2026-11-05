Bakan Çiftçi’den Ankara’nın tarihi mirası için dönüşüm mesajı: Ulus’ta yeni dönem başlıyor!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasının korunması, Ulus bölgesinin yeniden ihya edilmesi ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Ankara'yı huzurun ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalıştıklarını belirten Bakan Çiftçi, Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde yeni bir dönemin başladığını bildirdi.

MEVZUATA AYKIRI YAPILARA TAVİZSİZ MÜDAHALE

Bölgenin tarihi ve manevi dokusuna zarar veren, vatandaşların huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Çiftçi, mevzuata aykırı faaliyet gösteren yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Çiftçi, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

ANKARA'NIN TARİHİ MİRASI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK

Dönüşüm çalışmalarının yalnızca yapıların yenilenmesiyle sınırlı kalmayacağını belirten Bakan Çiftçi, Ankara'nın binlerce yıllık tarihini yansıtan önemli eserlerin bütüncül bir yaklaşımla yeniden ön plana çıkarılacağını kaydetti. Çiftçi, "Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, Tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan muazzam mirasımızı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

ULUS'A MODERN POLİSEVİ VE VİLAYETLEREVİ PLANLANIYOR

Bölgenin asayiş ve huzurunun kalıcı şekilde sağlanması amacıyla Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırılmasının planlandığını açıklayan Çiftçi, bu yatırımların bölgenin dönüşümüne önemli katkı sunacağını belirtti.

KÜLTÜR YOLUYLA DÜNYA TURİZMİNE AÇILACAK

Ulus'taki tarihi ve kültürel değerlerin kesintisiz bir Kültür Yolu güzergâhıyla birleştirilmesi hedeflendiğini belirten Çiftçi, "Tüm bu yatırımları kesintisiz bir Kültür Yolu güzergâhıyla bütünleştirerek Ankara'nın binlerce yıllık kadim tarihini dünya turizmine açacağız. Ulus; tarihi dokusuyla bütünleşen, nezih, güvenli ve başkentimize yakışır bir cazibe merkezi olacak" açıklamalarında bulundu. Çiftçi, açıklamasını Ankara ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak tamamladı.