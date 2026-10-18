Bakan Çiftçi’den selden kurtarılan Zeynep bebeğe ilişkin paylaşım: Seni kurtaran eller uykunu bölmeye bile kıyamadı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız." başlığıyla yaptığı paylaşımda, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin ekipler tarafından kurtarıldığını belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki... AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı. Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın. Ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım."

En zor zamanlarda dahi gönül inceliğinin kaybedilmediğini vurgulayan Çiftçi, başta AFAD personeli Murat Ergül olmak üzere afetlerde fedakarlıkla görev yapan tüm personeli tebrik etti.

Çiftçi, bütün çocukların afetlerden korunması temennisinde bulundu.