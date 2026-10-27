Bakan Çiftçi'den suç örgütlerine sert mesaj: "Hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güvenlik Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Çiftçi, özellikle yeni nesil organize suç çetelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

625 SUÇ ÖRGÜTÜNE 1.741 OPERASYON

Organize suçlarla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaşan Bakan Çiftçi, yıl içerisinde 625 organize suç örgütüne yönelik toplam bin 741 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonlar kapsamında 8 bini aşkın şüphelinin tutuklanmasının sağlandığını belirten Çiftçi, suç örgütlerine yönelik baskının artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

YURT DIŞINDAN İADELERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Suçla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine de değinen Çiftçi, yurt dışından gerçekleştirilen iadelerde son beş yılın ortalamasının 5-6 katını aşan seviyelere ulaşıldığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde operasyonların yoğunlaştırılacağını belirten Çiftçi, suç şebekelerinin faaliyet alanlarının daraltılacağını ve organize suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

"KİMSE KENDİNİ HUKUKUN ÜSTÜNDE GÖREMEZ"

Suç örgütlerinin vatandaşları tehdit ederek haraç istemesine sert tepki gösteren Bakan Çiftçi, hiçbir suç yapılanmasının devletin karşısında üstünlük kuramayacağını vurguladı. Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaştan tehditle haraç isteme cüretinde bulunan haramiler şunu iyi bilsin: Bu ülkede kimse kendini hukukun üstünde göremez, hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz. Kaçanları da saklananları da bulur, adalete teslim ederiz."