Bakan Ersoy duyurdu: Dünya Ekonomik Forumu raporunda Türkiye damgası! ‘Turizm programımız dünyaya örnek oluyor’

"DÜNYA GENELİNDEKİ EN YÜKSEK İKİNCİ GELİŞİMİ KAYDETTİK"

Bakan Ersoy, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm yaklaşımının raporda örnek uygulama olarak ele alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir Turizm Programımız raporda örnek ülke uygulaması olarak yer alırken, turizmin sosyoekonomik etkisi alanında yüzde 8,3'lük puan artışıyla dünya genelindeki en yüksek ikinci gelişimi kaydettik."

Turizmin sağladığı kazanımları toplumun geneline yayma hedefini vurgulayan Ersoy, "Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye'nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya, başarımızı kalıcı kılmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

47'NCİ SIRADAN 36'NCILIĞA

WEF'in güncel ve karşılaştırılabilir veri serisine göre Türkiye, 2019'da 47'nci, 2024'te 37'nci sırada yer aldığı endekste 2026'da 36'ncı sıraya yükseldi. Böylece son dönemde bir basamak daha ilerleyen Türkiye, 2019'dan bu yana toplam 11 basamaklık yükseliş kaydetti.

Türkiye'nin endeks puanı da 2019'daki 4,1206 seviyesinden 2026'da 4,3734'e çıkarak yüzde 6,1 arttı. Puan artışı, 2024–2026 döneminde ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.