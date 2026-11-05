Bakan Ersoy duyurdu: Turizmde tarihi rekor: 9 ayda 49 milyon turist, 51 milyar dolar gelir

Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke, 5,70 milyon kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 171 bin 840 kişi arttı. Böylece Rusya'nın Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler içindeki payı yüzde 13,29'dan yüzde 13,92'ye yükseldi. Rusya'yı 5,17 milyon ziyaretçiyle Almanya izledi. Birleşik Krallık ise 3,20 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Böylece yılın ilk dokuz ayında bu üç ülkeden Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin toplam sayısı 14,06 milyona ulaştı.