Bakan Ersoy, GastroAntep’te konuştu: Turizmi festivallerle büyüteceğiz

GastroAntep Kültür Yolu Festivali Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı. Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen açılış programına katılan Bakan Ersoy, Türkiye'ye uluslararası bir kültür-sanat markası kazandırmak için başlattıkları Kültür Yolu Festivalleri projesinin 3'üncü yılına girdiğini belirterek, "2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda başladık. Bir yıl sonra İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Diyarbakır olmak üzere 5 şehrimizde 7 festival düzenledik. 2021 yılında yaklaşık 7 milyon 900 bin ziyaretçi ağırlandı. Geçen yıl da 4 binden fazla etkinliğe 33 milyon kişi katıldı" diye konuştu.

2023 festival çalışmalarına bu muazzam rakamların şevkiyle başladıklarını kaydeden Ersoy, "Nevşehir, Erzurum, Trabzon, Gaziantep, İzmir ve Antalya'yı projemize dâhil ettik. 11 şehrimizde belirlenen 500'den fazla mekânda, 30 bine yakın sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 4 binden fazla etkinlik planladık. Nevşehir Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ni, Trabzon Sümela ve Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivallerini tamamladık. Toplam katılımcı sayısı 3 milyon 710 bin kişiye ulaştı. Troya Kültür Yolu Festivali'ni de 9 Eylül'de başlattık. 9 günlük şölen yarın sona erecek. 5 Ağustos'ta başlayan Kapadokya, Sümela, Palandöken ve Troya henüz bitmemesine rağmen 4 şehrimizdeki kültür yolu festivallerine bugüne kadarki katılımcı sayısı 4 milyon 130 bine ulaştı. Rakamlar söze gerek bırakmıyor. Bugün açılışını yaptığımız GastroAntep ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri ile bu rakamları çok daha yukarıya çekeceğiz. Ve inanıyorum ki 11 festivalimiz tamamlandığında, kültür-sanat etkinlikleri noktasında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan yeni bir katılımcı rekorunu inşallah tarihe not düşeceğiz" dedi.

Gaziantep'in sahip olduğu kültür ve medeniyet mirasıyla gerçekten ayrıcalıklı bir şehir olduğunu kaydeden Ersoy, "40'a yakın noktada düzenleyeceğimiz 400'den fazla etkinlikle hem bu mirası ortaya koyacak hem de farklı kültür-sanat unsurlarını vatandaşlarımızla buluşturacağız. Festival kapsamında açılışını gerçekleştireceğimiz Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ile de bu coğrafyanın zenginliğine yakışan istisnai bir kurumu Gaziantep'e kazandırmış olacağız. Ancak bütün bunların yanında Gaziantep'in bizim için çok özel bir farkı daha var. Şehrimiz, Hatay ve Afyonkarahisar ile birlikte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dâhil olma ayrıcalığını taşıyor. Biz bu ayrıcalığın bilinciyle Gaziantep'i festival şehirlerimizin arasına eklerken, Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği Gastronomi Festivali'ni merkeze aldık ve Kültür Yolu Festivali konseptine uygun şekilde kapsamını genişlettik" diye konuştu.

Bakanlık görevine geldiği 2018 yılından bugüne gastronomi ve Türk mutfağının turizmde ülkeyi hedefe götürecek önemli bir başlık olduğunu vurguladığını belirten Ersoy, "Çalışmalarımızı da TGA'nın kurulmasıyla birlikte daha da yoğunlaştırarak buna göre yürüttük. Gastronomiye yönelik rotalar oluşturduk. GoTürkiye'de hem bu rotalara hem de bölge bölge, şehir şehir mutfağımıza dair detaylı bilgiler paylaştık. Bu alana yönelik tanıtım filmleri hazırlayıp birçok ülkede yayınlanmasını sağladık. Ve son olarak yine TGA ile birlikte uluslararası alanda çok güçlü bir adım atarak İstanbul'u Michelin Rehberi'ne dâhil ettik. Bildiğiniz gibi Michelin Rehberi İstanbul seçkisi 11 Ekim 2022 tarihinde açıklandı ve İstanbul'daki 53 restoran bu seçkide yerini aldı. Söz konusu restoranlar arasında bir tanesi iki Michelin Yıldızı, dört tanesi bir Michelin Yıldızı, bir tanesi ise sürdürülebilirlik değerlerinde de ön plana çıkarak bir yıldızın yanı sıra Yeşil Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Destinasyon seçimi söz konusu olduğunda her 3 turistten 2'si Michelin seçkisindeki destinasyonu tercih ediyor. Dünyada gastronomi turizminde önde gelen rakip şehirlere baktığımızda, Tokyo'da 201, Paris'te 118, New York'ta 73 ve Londra'da 69 restoranın yıldız aldığını görüyoruz. Bu rakamlar da atmış olduğumuz adımların önemini göstermesi açısından değerlidir. Biz bu farkındalıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl imzaladıkları ek sözleşme ile Michelin Rehberi'nin Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'u da dâhil ettiğini anlatan Ersoy, "İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşecek restoran seçkisi, rehberin İstanbul'daki ikinci seçkisi ile birlikte 9 Kasım 2023 tarihinde yine İstanbul'da gerçekleşecek özel bir törenle duyurulacaktır. Ayrıca, Michelin ile imzalanan sözleşme kapsamında Michelin Rehberi'nin İstanbul, İzmir ve Bodrum'u kapsayan değerlendirmeleri 5 yıl boyunca devam edecek ve rehber her yıl güncellenecektir. Bir yanda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında giren Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar, bir yanda Michelin Rehberi'nde yerini alan İstanbul, İzmir ve Bodrum. Türk kültürünün zenginliğini uluslararası arenada en üst düzeyde ortaya koymaya, tanıtmaya; bunu turizmdeki adımlarımıza en güçlü şekilde entegre ederek turizmimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.