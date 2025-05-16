Bakan Ersoy Hat sanatının kalbini ziyaret edip İstanbul Mushafı’nı inceledi

İslam medeniyetinin estetik anlayışını yansıtan ve bahçe tasavvurunu da içine alan bu mekânda gerçekleştirilen ziyaret, sanatla kültürün iç içe geçtiği özgün bir buluşmaya sahne oldu. Programda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hattat Hüseyin Kutlu'nun yanı sıra Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Mushafı Tanıtım Koordinatörü Nuri Aksu ve BİKSAD eski Başkanı Kemal Öztürk de yer aldı.

Mushaf'ın yazım süreci, sanatsal içeriği ve teknik ayrıntılarına ilişkin bilgilerin aktarıldığı ziyaret kapsamında Bakan Ersoy'a, hattat Hüseyin Kutlu'nun öncülüğünde tamamlanan ve 66 sanatkârın katkısıyla ortaya çıkan İstanbul Mushaf-ı Şerif tanıtıldı.

İslam Medeniyetleri Bahçesi Projesi'nde hat, tezhip ve cilt sanatlarının en üst düzey örnekleri tek bir eserde bir araya getirildi. Hüseyin Kutlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, İstanbul Mushafı'nın taşıdığı sanatsal ve kültürel değerler üzerine bilgilendirme yapıldı. Mushaf'ın hazırlanma sürecinde kullanılan özel kâğıt, mürekkep, tezhip teknikleri, sayfa düzeni ve ayet yerleşimleri gibi birçok teknik ayrıntı da Bakan Ersoy'a aktarıldı. Görüşmede ayrıca, Mushaf'a ait örnek ciltler ve hat levhaları da gösterildi.

MUSHAF'ASANATKAR DOKUNUŞU VE DEVLETTEN GÜÇLÜ DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaret sırasında, sanat bahçesi içinde yer alan basım atölyesini de gezdi. Sanatkârlarla yapılan sohbetlerde, Mushaf'ın yalnızca estetik değil aynı zamanda manevî ve kültürel taşıyıcılık görevi üstlendiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılan Mushaf sergisinin içeriği hatırlatılarak Bakanlık ilgisinin sürekliliği vurgulandı.