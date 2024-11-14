Haberler Yaşam Haberleri Bakan Ersoy Marmarisli öğrencilerin şarkısını paylaştı
Giriş Tarihi: 14.11.2024 17:07 Son Güncelleme: 14.11.2024 17:33

Bakan Ersoy Marmarisli öğrencilerin şarkısını paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencilerinin, kültür mirasının koruması için yazıp seslendirdikleri şarkıyı paylaştı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bakan Ersoy Marmarisli öğrencilerin şarkısını paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ersoy, kültür varlıklarının keşfedildiği andan itibaren korunması, güvenle geleceğe taşınması ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Bu bilincin küçük yaşlarda başladığını çok iyi biliyoruz. 'Kültürel Miras Koruyucuları' uygulamamızla çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda eğitiyor, kültürümüzü güvence altına alıyoruz. Bu kapsamda Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, kültür mirasımızı koruma bilinciyle kendi yazdıkları şarkıyı seslendirerek harika bir projeye imza attılar. UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde, bu değerli katkıları için gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Ersoy Marmarisli öğrencilerin şarkısını paylaştı

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Ersoy Marmarisli öğrencilerin şarkısını paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA