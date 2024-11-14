Video Haber Bakan Ersoy Marmarisli öğrencilerin şarkısını paylaştı
Bakan Ersoy Marmarisli öğrencilerin şarkısını paylaştı

Bakan Ersoy Marmarisli öğrencilerin şarkısını paylaştı

14.11.2024 | 17:28

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencilerinin, kültür mirasının koruması için yazıp seslendirdikleri şarkıyı paylaştı.

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