Bakan Ersoy start verdi! UNESCO Dünya Miras Komitesi için dev hazırlık başladı!

TGA DEVREDE! HAZIRLIKLAR ŞİMDİDEN BAŞLIYOR

Toplantı hazırlıklarının vakit kaybedilmeden başlatılmasını isteyen Ersoy, organizasyonun teknik ve operasyonel süreçlerinin bu alanda deneyimli profesyonel ekiplerle yürütülmesi gerektiğini belirterek hazırlıkların bütün unsurlarının aynı yapı içinde koordine edilmesine işaret etti.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) da sürece dahil edilerek organizasyon hazırlıklarının profesyonel bir şekilde tamamlanacağını söyledi.

Toplantı için ihtiyaç duyulacak altyapının oluşturulabileceğini belirten Ersoy, UNESCO Dünya Miras Merkezinden iletilecek koşulların incelenerek ihtiyaçların net biçimde ortaya konulmasını istedi. Ersoy, organizasyonun internet altyapısı ve diğer teknik çalışmalarının da profesyonel ekipler tarafından hazırlanarak işler hâle getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Toplantının gerçekleştirileceği mekâna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ersoy, ihtiyaç duyulan salon ve toplantı alanlarının İstanbul'daki mevcut imkânlarla karşılanabileceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO ekipleriyle doğrudan ve hızlı iletişim kurulmasının önemine dikkati çekerek sürecin aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

DÜNYA BASINI İSTANBUL'A ÇEKİLECEK

Bakan Ersoy'un görüşmede üzerinde özellikle durduğu başlıklardan biri de uluslararası basın oldu.

Ersoy, Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nın oluşturacağı uluslararası ilgiden Türkiye'nin tanıtımı için güçlü biçimde yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası basının toplantıya ilgisinin Türkiye'nin kültürel mirasının dünyaya anlatılması için değerlendirilmesini isteyen Ersoy, Türkiye'ye ilişkin tanıtım çalışmalarının yapılması ve basının ilgisini çekecek ve Türkiye'nin mirasını korunmasında yaptığı güçlü atılımların da içeriklerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Toplantının, yalnızca bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin de kendi kültürel mirasının ve bu mirasın korunması ile tanıtımına ilişkin çalışmaların anlatabileceği daha özel etkinliklerin düzenlenmesi yönünde çalışılmasını istedi.