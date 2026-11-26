Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da Nirvana Cosmopolitan'da gerçekleştirildi.

'EN YÜKSEK TURİZM GELİRİNİ ELDE ETTİK'

Yılın ilk 9 ayında uluslararası turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı zorluklara işaret eden Bakan Ersoy, "2026 yılının ilk 9 ayı uluslararası turizm açısından kolay geçmedi. Bölgemizde yaşanan çatışmalar, hava sahalarındaki kısıtlamalar ve artan ulaşım maliyetleri seyahat talebini ve uçuş planlamalarını etkiledi. Bu şartlarda Türkiye, güçlü turizm alt yapısı, ürün ve pazar çeşitliliği ve kesintisiz tanıtım çalışmaları sayesinde dayanıklılığını korudu" dedi. Turizm gelirlerinde kırılan rekorları hatırlatan Ersoy, "Yılın ilk 9 ayında ülkemizde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Aynı dönemde turizm gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Böylece ilk 9 aylık dönemler itibarıyla bugüne kadarki en yüksek turizm gelirini elde ettik. Üçüncü çeyrekte de turizm gelirimiz yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara ulaştı ve çeyrek dönem bazında rekor kırdı" diye konuştu.

'KİŞİ BAŞI HARCAMA 4,6 ARTIŞLA 107,7 DOLARA YÜKSELDİ'

Ziyaretçilerin ortalama konaklama süreleri ve harcamalarına ilişkin de bilgi veren Ersoy, "İlk 9 ayda ziyaretçilerimiz ülkemizde ortalama 10,34 gece kaldı. Kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerimizin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 119,9 dolar oldu. Gecelik harcamadaki artış, turizmde daha yüksek katma değer üretme hedefimiz açısından önemli bir gösterge" ifadelerini kullandı.

'EXPO YERLEŞKESİNİ FUAR VE KONGRE OLARAK'

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Ersoy, zirvenin resmi müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. COP31 hazırlıkları kapsamında EXPO yerleşkesinin alt yapısının güçlendirildiğini kaydeden Ersoy, "Bir milyon metrekarelik proje alanına sahip yerleşkede 170 bin metrekare kapalı alan, 75 bin metrekare sergi ve fuar alanı ve 7 bin 700 araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. EXPO yerleşkesini Türkiye'nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden biri olarak değerlendireceğiz. Hedefimiz, Antalya'yı MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek. Bunun için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın çatısı altında profesyonel bir yönetim yapısı kuruyoruz. Yerleşkenin yönetimini, etkinlik takvimini ve uluslararası tanıtımını bu yapı üzerinden yürüteceğiz" dedi.

EXPO yerleşkesinin turizmin 12 aya yayılmasına sağlayacağı katkıya değinen Ersoy, "Böylelikle yaz aylarında Antalya'ya gelen misafirlerimize yeni bir etkinlik alanı sunacağız. Kış ve bahar aylarında ise uluslararası kongre ve fuarlarla şehrimize yeni ziyaretçiler çekeceğiz. Böylece COP31 için yaptığımız yatırımı Antalya turizminin 12 aya yayılmasına katkı sağlayan kalıcı bir kazanıma dönüştüreceğiz" diye konuştu.

"FORMULA 1 DE TÜRKİYE TANITILACAK"

Türkiye'nin 1-3 Ekim 2027'de TOSFED İstanbul Park'ta Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yeniden ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bakan Ersoy, organizasyona ilişkin tanıtım stratejisinin Antalya ve Ege Bölgesi'ndeki tatil destinasyonlarını da kapsayacağını söyledi. Ersoy, "Eskiden olduğu gibi Formula 1'de sadece İstanbul'u ön plana çıkarmayacağız. 'Tatilinizi geniş tutun, önce Bodrum'a gelin, sonra Formula 1'le taçlandırın' veya 'Önce Formula 1'e İstanbul'a gelin, Antalya'da tatilinize devam edin' gibi geniş kapsamlı bir tanıtım stratejisiyle gireceğiz. Şu anda yine bir sinyal var. Formula 1'e açık ara en fazla ön kayıt alan şehir İstanbul olmuş. İlk rezervasyonlar açıklanmaya başladı. İnşallah bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Organizasyonla turizm hareketliliğini daha geniş bir döneme yaymayı hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Amacımız söylediğim gibi sadece 1-3 Ekim haftasını İstanbul'da değerlendirmek değil. Bunu Ege ve Antalya'daki resort imkanlarıyla daha geniş bir tarih aralığına ve daha fazla destinasyona yaymak. Hem yeni pazarlara ulaşmak, sezonu uzatmak hem de destinasyonlarımızda rekabet gücünü artırmak için kamu ve özel sektör olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'TURİZM GELİRİNDE 7. SIRAYA ÇIKTIK'

Türkiye'nin dünya turizmindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, "2017'de uluslararası turist sayısında dünyada 8. sıradaydık. 2025'te 4. sıraya yükseldik. Turizm gelirlerinde ise aynı dönemde 14. sıradan 7. sıraya çıktık. Bu gelişimin temelinde, 2018'den itibaren ürün ve pazar çeşitliliği üzerine kurduğumuz strateji var. Bir yandan Türkiye'nin farklı bölgelerindeki turizm değerlerini öne çıkardık, diğer yandan kaynak pazarlarımızı genişleterek belirli ülkelere olan bağımlılığımızı azaltmayı hedefledik" dedi.

'10 MİNİ DİZİDE 10,5 MİLYAR GÖSTERİM ELDE ETTİ'

Bu yıl dünyanın önde gelen uluslararası yayın kuruluşlarında Türkiye'nin görünürlüğünü sürdürdüklerini belirten Ersoy, dijital kampanyaların 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştığını kaydetti. Mini dizi stratejisine ilişkin de bilgi veren Ersoy, "Mini dizilerimizle Kapadokya'dan Bodrum'a, Güneydoğu Anadolu'dan İzmir'e, Ankara ve çevre illerimizden Doğu Karadeniz'e kadar Türkiye'nin farklı bölgelerini, o coğrafyalarda geçen hikayelerle uluslararası izleyiciye tanıttık. 2025 ve 2026 yıllarında hazırladığımız 10 mini dizi toplam 10,5 milyar gösterim elde etti" ifadelerini kullandı. Dijital tanıtım yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Ersoy, "Türkiye'yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformumuz ekim ayı itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarımızdaki toplam takipçi sayısı ise ekim ayı itibarıyla 24 milyon 600 bine erişti. Önümüzdeki dönemde bu güçlü dijital alt yapımızı daha da geliştirerek tanıtım yatırımlarımızın geri dönüşünü artıracağız" dedi.