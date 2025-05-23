Bakan Ersoy: Türkiye’nin 2025 turizm hedefi 64 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise konuşmasında Türkiye'nin turizmde geldiği noktayı rakamlarla ortaya koydu. 2024 yılının rekorlarla dolu bir dönem olduğunu ifade eden Ersoy, 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelir ile yılı kapattıklarını söyledi. 2017-2024 döneminde ziyaretçi sayısında yüzde 64, turizm gelirlerinde ise yüzde 95,5 oranında artış sağlandığını belirten Ersoy, nitelikli turist hedefinin başarıya ulaştığını ifade etti. Kişi başı gecelik harcamanın 2017'de 75 dolarken, 2024'te 106 dolara, 2025 hedefiyle birlikte 116 dolara ulaştığını aktardı.

HEDEF 64 MİLYAR DOLAR

Bakan Ersoy, "Bu gelişmeler, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü sıralamalarına da yansıdı. Türkiye, 2017 yılında 8'inci sıradayken, 2023'te 5'inci sıraya, 2024'te ise 4'ncü sıraya yükseldi. 2025 yılı için hedefimiz 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir. Antalya, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Bu başarı, sadece doğal güzelliklerimizin değil, aynı zamanda yürüttüğümüz stratejik tanıtım çalışmalarının ve yerel paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliklerinin bir sonucu." sözlerine yer verdi.

138 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

Bakan Ersoy, 2024 yılında Antalya'da gerçekleştirilen 46 etkinlikte 32 ülkeden 697 kişiyi ağırlandığını sözlerine ekledi. Ersoy, "2025 yılının yalnızca ilk dört ayında bu rakamı 1288 kişiye çıkarmış olmamız, doğru yolda ilerlediğimizin açık bir göstergesi. Bu kapsamda özellikle Wizz Air ile hayata geçirdiğimiz "Get Lost with Wizz Air" kampanyası, 138 milyon görüntülenmeye ulaşarak tarihin en başarılı kampanyalarından biri oldu." sözlerine yer verdi.

ANTALYA ÖN PLANA ÇIKARILIYOR

Tanıtım faaliyetlerini dijital mecralarda da yoğun biçimde sürdürdüklerini kaydeden Bakan Ersoy, "GoTürkiye platformumuz üzerinden 2024 yılında 901 milyon, 2025'in ilk çeyreğinde ise 176 milyonun üzerinde dijital gösterim elde ettik. Sosyal medya paylaşımlarımız ise milyonlarca kişiye ulaşarak Antalya'nın dünya genelinde tanınırlığını pekiştirdi. Sadece tanıtımla yetinmiyor, içerik üretimiyle de Antalya'nın kültürel ve tarihi zenginliklerini ön plana çıkarıyoruz." dedi.

ÇOK YÖNLÜ DESTİNASYON

Bakan Ersoy, "Gece müzeciliği gibi yenilikçi uygulamalarla sezonu 12 aya yaymayı, ziyaretçileri otel dışına çıkarmayı ve turistik hareketliliği kent merkezlerine taşımayı hedefliyoruz. Alanya, Aspendos, Side, Patara gibi ören yerlerimizin gece saatlerinde de ziyarete açık olması, bu hedefin somut bir adımı olarak öne çıktı. Antalya sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değildir. Spor turizminden gastronomiye, kültürden doğaya kadar çok yönlü bir destinasyon olduğunu artık tüm dünya biliyor." açıklamasında bulundu.

DİJİTALDE YOĞUN TANITIM

Antalya'nın yalnızca deniz, kum ve güneş ile bağlantılı olmadığını ifade eden Bakan Ersoy, "Bisiklet turizmi, doğa ve spor turizmi, arkeoloji, gastronomi ve kültür rotalarıyla çok yönlü bir turizm anlayışını yaygınlaştırıyoruz. 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 28'i Antalya'da olmak üzere 58 bisiklet dostu konaklama tesisi hizmet veriyor. GoTürkiye platformumuz, bugün 4.5 milyon TikTok, 5.16 milyon YouTube, 3.8 milyon Instagram takipçisiyle dünya çapında en çok takip edilen ülke tanıtım hesabı oldu." dedi. Bakan Ersoy, 2025 yılının turizmde yeni rekorlar kıracakları bir yıl olacağını sözlerine ekledi. Ersoy, "Hep birlikte Türkiye'yi turizmde küresel bir marka haline getirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

POLONYA İLGİSİ

Kaan Kavaloğlu, "Polonya, son yıllarda çok ciddi bir turizm potansiyeli haline geldi. Alım gücü yüksek turist profiliyle dikkat çeken bu pazarda, özellikle 30 yaş altı ziyaretçiler alışveriş turizmine ilgi gösteriyor. Orta sınıf ise deniz, kum ve güneşi önceliyor." dedi. Kavaloğlu, Polonya'dan gelen turist sayısının geçen yıl 1 milyonu geçtiğini, Türkiye'nin bu ülkede en çok tercih edilen 4'üncü destinasyon olduğunu kaydetti.

ROMANYA HEDEFİ

Romanya ise Türkiye'nin ikinci büyük kaynak pazarı konumunda. Romen turistlerin kimlik kartıyla ülkeye giriş yapabilmesi, bu pazarın cazibesini artırıyor. Kavaloğlu, 2024 yılında yurt dışına çıkan Romen turist sayısının 10,9 milyona ulaştığını, Antalya'ya gelen Romen turist sayısının ise 400 bini geçtiğini belirtti. Kaan Kavaloğlu, "Romanya'da da Türkiye, en çok tercih edilen ülkeler arasında 4. sırada. Hedefimiz, Romen turist sayısını da 1 milyonun üzerine çıkarmak." dedi.