Bakan Ersoy’dan Aziz Sancar’a büyük vefa: Mardin Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuğun başladığı ev artık müze!

Müzeyi ziyaret eden çocuk ve gençlerin yalnızca büyük bir bilim insanının hayatını öğrenmekle kalmamasını, onun ilhamında kendi hayallerinin peşinden gidebileceklerini de görmelerini istediklerini belirten Ersoy, bilimin, emeğin ve kararlılığın insanı nerelere taşıyabileceğinin bu evin hikâyesi üzerinden keşfedilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, "Çünkü bir ülkenin geleceği, gençlerinin hayal kurabilmesi ve bu hayalleri gerçekleştirebileceklerine inanmasıyla şekillenir. Saygıdeğer Hocamızın hayat hikâyesi, bu inancın en güçlü ve özel örneklerinden biridir." diye konuştu.