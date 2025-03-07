Bakan Göktaş: Bir kadının gönlüne dokunmak toplumu güzelleştirir

Bakan Göktaş hayırsever iş kadınlarının Kadınlar Günü'nü kutlarken kendisine Hataylı kadınların işlediği ipek şal ve karanfil takdim edildi. Bakan Göktaş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Gül Çalım ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş kadınları eşlik etti.

ÇİÇEK EKER GİBİ TOHUMU TOPRAĞA EKECEĞİZ

Programda konuşan Bakan Göktaş, "bir kadının gönlüne dokunmak hem o kadını, hem ailesini, mahallesini ve toplumu güzelleştirir. O yüzden bizler de çiçek eker gibi tohumu toprağa ekeceğiz, sulayacağız, her birimiz onlara destek vereceğiz." Bakan Göktaş, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçtiğini, bu süre zarfında Hatay kadınlarının her gün zorluklarla mücadele ettiğini ve ayağa kalkma mücadelesi verdiğini belirterek ellerinden tutup beraber yürümeleri gerektiğini ifade etti.

Bu şehre yapılan yeni dokunuşlar gibi küçük büyük demeden Hatay'ın yeniden ihya ve inşa çalışmalarına katkı sunmanın önemine değinen Bakan Göktaş, Başkan Öntürk'ün açıkladığı kreş projesinin çalışan kadınlara destek olacağını ve engelli rehabilitasyon merkezlerinin depremde ampute kalan vatandaşlar için çok önemli olduğunu belirtirken "bu şehre yeni bir umut kazandırmak için yeni projelerle geliyor başkanımız." İfadeleriyle Başkan Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

TÜM KADINLARIMIZIN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a asrın felaketinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'ı böyle anlamlı bir günde yalnız bırakmadığı için teşekkür eden HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Hataylı kadınlara hitaben de "bir yandan acılarıyla uğraşırken bir yandan da ayakta kalma mücadelesi verdiler, tüm Anadolu kadınları gibi. Ben tüm kadınlarımızın ellerinden öpüyorum. Hatay'ın ayağa kalkışında onların çok büyük emeği vardır." İfadelerini kullandı.

"DEPREMİN İZLERİNİ BU YILIN SONUNDA SİLECEĞİZ"

Başkan Öntürk, yeni bir şehir inşa edildiğine dikkat çekerek destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete teşekkür ettiğini belirtti.

Şehrin ayağa kaldırılışının ekonomik olarak bedelini 85 milyon insanın ödediğini ifade eden Başkan Mehmet Öntürk, depremden dolayı zarar gören yerlere harcanan paranın yarısının Hatay'a harcandığına dikkat çekti.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk, "inşallah depremin izlerini bu yılın sonunda büyük ölçüde sileceğiz" ifadeleriyle Büyükşehir Belediyesi ve şehrin tüm bileşenleri olarak var güçleriyle şehri yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini verdiklerini kaydetti.

BAŞKAN ERCAN: KANAYAN YARAMIZ SARILIYOR

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşadıklarını ifade ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü daha anlamlı hale getirmek amacıyla Hatay'da böyle bir program düzenlediklerini kaydetti.

Başkan Ercan, Hatay'ı kanayan yara olarak gördüklerini ve bu yaranın çok ciddi bir şekilde sarıldığına dikkat çekerek Hatay'ı yeniden ayağa kalkmış olarak çok kısa sürede göreceklerine emin olduğunu açıkladı.

Hatay Gastronomievi'ndeki programın ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk'ü makamında ziyaret ederken Öntürk, Bakan Göktaş'a hediye takdiminde bulundu.