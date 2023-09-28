Bakan Göktaş: Bir medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte gerçekleştireceğiz

Tuzla Belediyesi ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğinde, Tuzla Belediyesi Bünyesinde bulunan Gönül Elleri Çarşısında akülü araç dağıtım töreni düzenlendi. Tören çerçevesinde, 200 engelli vatandaşa akülü araçları teslim edildi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Fatma Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram katıldı.

"2010'DAN İTİBAREN TUZLA'DA DOKUNMADIK İNSANIMIZ, GİRMEDİK EVİMİZ KALMADI"

Törende konuşan Başkan Şadi Yazıcı, "Bugün 200 akülü sandalyeyi birlikte dağıtmış olacağız. 2010'dan itibaren Tuzla'da dokunmadık insanımız, girmedik evimiz kalmadı. Bunu da hep birlikte gönüllülerimizle beraber sağladık. Aslında bu bir teslim töreni de değil, aslında biz burada bir toplumsal farkındalık oluşturmak gibi bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. Bu dayanışma modelinin yaygınlaştırılması için de inşallah elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Tuzla'da Gönül Ellerinde biz 4 bin 500 gönüllümüzle beraber, merhamet ufkuna varmış birçok vatandaşımızı gördük, Allah onlardan razı olsun. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir', ve 'Veren el alan elden üstündür' mottosuyla hareket ettik. Gönül Elleri Çarşımızın gönüllüleri, WEFA bu görevi ifa ediyorlar, vatandaşlarımızın yürüyen ayakları oluyorlar, hastalarımızın bazen bakıcısı, görmeyen vatandaşımızın gören gözü oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'bu milletin değerleriyle birlikte, biz hep birlikte Türkiye olacağız ve bunu hep birlikte başaracağız.' Hep beraber bunu başarmak için çalışıyoruz" dedi.

"BİR MEDENİYET PROJESİ OLAN TÜRKİYE YÜZYILI'NI HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı yalnızca bir temenni değil, ülkemizin her alanda bütün insanlığa vadettiği bir huzur ve medeniyet projesidir. Engelli haklarında ve yaşam şartlarında, ülkemizin standartlara uyan değil, standartları belirleyen bir ülke olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 2005 yılında çıkardığımız ve temel politikamızı ortaya koyan Engelliler Hakkında Kanun bu anlayışımızın bir parçası. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. Engelli haklarında atılan adımların daha sistematik ve etkin olması amacıyla çalışmalar yaptık. Uyguladığımız istihdam politikaları ile, binlerce engelli vatandaşımızı iş hayatıyla buluşturduk. Engelli istihdamına yönelik çalışmalarımızla engelli vatandaşlarımızın hem toplumla bütünleşmesini sağıyoruz, hem de üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz. Engellilerimizin kapısının çalınmadığı dönemlerden bugünlere geldik hamdolsun. Ben inanıyorum ki engelli vatandaşlarımıza gerekli imkanlar sağlandığında onları sanatta, sporda, bilimde, çalışma hayatında ve birçok alanda daha çok göreceğiz. Engelli vatandaşlarımızın üreten, güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması, toplumsal yaşamın her alanında etkin ve adil şekilde yer alması bizler için son derece önemli. Biliyoruz ki engelli vatandaşlarımızın huzuru ve güveni aynı zamanda ailelerinin de huzur ve güveni demek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak tüm çalışma arkadaşlarımla engelli vatandaşlarımız ve onları yetiştiren emektar aileleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından engelli vatandaşlara akülü araçları verildi. Törenin ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Şadi Yazıcı ve beraberindekiler ile birlikte Gönül Elleri Çarşısını gezdi, burada bulunan görevli ve gönüllüler ile sohbet etti.