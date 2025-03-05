Bakan Göktaş, depremzede Sınırgeç ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Bakan Göktaş, Antakya'da yaşarken depremde evleri ağır hasar gördüğü için Ankara'ya getirilen 6 çocuk sahibi Sınırgeç ailesinin Altındağ ilçesindeki evini ziyaret etti. Aileyle birlikte iftar yapan Bakan Göktaş, ardından aile fertleriyle tek tek sohbet etti. Bakan Göktaş, Sınırgeç ailesinin depremde enkaz altında kalan ve bu nedenle ortopedik engelli olan kızları Büşra ve serebral palsi hastası oğulları Halit ile yakından ilgilendi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarda, Sınırgeç ailesinin Altındağ'daki evlerine misafir olduk. Aile, hayatın getirdiği tüm zorluklara rağmen birbirine kenetlenen, özveriyle ayakta duran en güçlü yapıdır. Döne Hanım ve Ahmet Bey de Hatay'daki depremden etkilenen ailelerini dimdik ayakta tutarak, çocuklarıyla birlikte hayatlarını yeniden inşa etmişler. Bu iftar, paylaşmanın ve birlik olmanın kıymetini bizlere bir kez daha hatırlattı. Rabbim hanelerine huzur ve bolluk nasip eylesin" ifadelerini kullandı.