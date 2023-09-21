İstanbul'un Esenyurt ilçesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Saldırı sonucu küçük kızın suratı parçalandı. Tedavi altına alınan minik çocuğun yaşadığı büyük korku nedeniyle psikolojik sorunlar çekmeye başladığı da öğrenildi.

Bakan Göktaş Esenyurt'ta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu ile görüştü | Video

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip aileyi ziyarete gitti.

İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı ekipler aracılığıyla aile ile görüşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hakikaten çok üzüldüm, hem de yanınızda olduğumuzu bilmenizi istedim. Aynı zamanda bu konuda bir önlem almamız lazım. Bu konuda çalışmaları gerekli bakanlarımıza da söyledim, ilettim." diye konuştu.

Aileye ilk etapta psikolog, çocuğa ise pedagog desteğinin başlatıldığı bildirildi.