Bakan Göktaş üniversite öğrencilerine seslendi: İyilik var hareketinin öncüsü olun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zorluklara ve gösterilen olağanüstü dayanışmaya dikkat çekti. Öğrencilere hitap eden Göktaş, başlattıkları 'İyilik Var Hareketi' hakkında bilgiler aktardı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ GÜÇ KATTI

Bakanlık olarak İyilik Var Hareketi'ni başlattıklarını kaydeden Göktaş, "Bu hareket, iyiliğe gönül veren herkesi tek çatı altında buluşturan bir gönüllülük platformudur. Ama bu hareketi yalnızca bir platform olarak görmeyin. Bu yapı, bir tık ile başlayıp gönüllerde devam eden, insanı insana bağlayan güçlü bir harekettir. Bu şehirde başlayan güzel bir çalışmanın ülkemizin dört bir yanına örnek olmasını hedefliyoruz. İyilik Kapısı ile esnafımız ve meslek sahiplerimiz de ürünlerini, hizmetlerini ve uzmanlıklarını ihtiyaç sahiplerinin yararına sunabilecek. Platformumuzun hayata geçmesiyle birlikte binlerce gönüllü bu büyük ailenin bir parçası oldu. Sivil toplum kuruluşlarımız da aramıza katılarak iyiliğin gücüne güç kattı" diye konuştu.

KAMPÜSLERDE İYİLİK VAR' ANLAYIŞINI HEP BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ

İyilik zincirinin en güçlü halkalarından birinin gençler olduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki gençliğin enerjisiyle iyilik bir araya geldiğinde önünde hiçbir engel duramaz. Sizleri bu hareketin öncüsü olmaya davet ediyorum. İyilik Var'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla gönüllü olabilirsiniz. Bugün kampüsünüzde bulunan İyilik Var Karavanımıza uğrayarak ilk adımı hemen burada atabilirsiniz. Karavanımız yolculuğuna buradan başlayacak ve şehir şehir dolaşacak. Uğradığı her yerde iyiliğe gönül veren herkesle buluşacak. Üniversitelerde de bu çağrıyı yaygınlaştıracak. 'Kampüslerde İyilik Var' anlayışını hep birlikte büyüteceğiz."

İYİLİK HALKASINI HER GÜN BİRAZ DAHA GENİŞLETEBİLİRSİNİZ

"Bu platformda yeteneklerinize, ilgi alanlarınıza ve ayırabileceğiniz zamana uygun gönüllülük faaliyetleri bulabileceksiniz. Çocuk evlerimizde kalan kardeşlerimizi üniversite sınavlarına hazırlayabilir, onların eğitim hayatlarına katkı sunabilirsiniz. Belki birkaç yıl sonra bugün bulunduğunuz bu salonda onlar oturacak. Bir çocuğun hayatına bilginizle dokunabilir, onun geleceğini değiştirebilirsiniz. Engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara katılabilir, yaşlılarımızla vakit geçirerek onların yalnızlıklarını paylaşabilirsiniz. Ancak yaptığınız iyilikler yalnızca sosyal hizmet kuruluşlarımızla sınırlı kalmasın. Mahallenizdeki esnafı, çevrenizdeki meslek sahiplerini ve sizin gibi iyiliğe inanan herkesi bu harekete dahil ederek iyilik halkasını her gün biraz daha genişletebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

HATAY'A SON 24 YILDA 55 MİLYAR YATIRIM

Ailelere, çocuklara, gençlere, annelere ve engelli vatandaşlara yönelik maddi desteklerin sürdüğünü ifade eden Bakan Göktaş, 'Kadim şehrimizdeki sosyal hizmetlerimizle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve Hatay'daki sosyal hizmet ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi. Bakan Göktaş, son 24 yılda Hatay'da toplamda 55 milyar lira tutarında yatırım ve destek sağlandığını belirtirken, 11 Sosyal Hizmet Merkezi, 2 Aile Destek Merkezi, 1 Sosyal Dayanışma Merkezi ve 16 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı açıldığını ifade etti. Hatay'da toplamda 47 kuruluşla çok yönlü sosyal hizmetler sunulduğunu, 2026 yılında 485,9 milyon lira SED desteği; 14.031 kişiye 1,63 milyar lira evde bakım yardımı, 3.640 yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza ulusal vefa programı, 25.446 yaşlı vatandaşa 1,28 milyar lira ve 20.817 engelli ve engelli yakınına 965,8 milyon lira maaş desteği sağlandığını ifade eden Göktaş, "Sosyal desteklerimizle vatandaşımızın yanındayız" mesajı verdi.

HİZMET BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nin ardından 6 Şubat depremlerinin ardından yapımı tamamlanan Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antakya Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü'nün yeni hizmet binalarının yanı sıra düzenlenen toplu açılış töreninde Antakya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol ve Arsuz Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü binalarının açılışını yaptı.