Haberler Yaşam Haberleri Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibindeki polis memuru şehit oldu
Giriş Tarihi: 30.11.2023 23:47 Son Güncelleme: 1.12.2023 00:02

Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibindeki polis memuru şehit oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında trafik kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.

AA
Bakan Göktaş’ın yakın koruma ekibindeki polis memuru şehit oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı." ifadesini kullandı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun."

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Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibindeki polis memuru şehit oldu
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