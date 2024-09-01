Haberler Yaşam Haberleri Bakan Göktaş'tan Yiğit ve dedesine destek!
Giriş Tarihi: 1.9.2024 14:18

Bakan Göktaş'tan Yiğit ve dedesine destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan ve dedesinin sırtında dışarı çıkan Yiğit'i telefonla arayarak, her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

DHA
Bakan Göktaş’tan Yiğit ve dedesine destek!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Göktaş, kemik erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen ve dedesinin sırtında zorlu bir hayat sürdüren Yiğit'i arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık ekiplerinin aileyi her hafta ziyaret edeceğini belirten Göktaş, Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Süreç içerisinde aileyi yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edeceklerini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan videoları görünce çok duygulandığını belirten Göktaş, Yiğit'in bakımıyla yakından ilgilenen dedesine teşekkürlerini iletti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Göktaş'tan Yiğit ve dedesine destek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA