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Giriş Tarihi: 6.3.2025 10:11 Son Güncelleme: 6.3.2025 10:12

Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık." açıklamasında bulundu.

DHA
Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık." dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde
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