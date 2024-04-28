Bakan Işıkhan, istihdam toplantısına çevrimiçi olarak katılım sağladı

81 ilde aynı anda gerçekleştirilen toplantıya çevrimiçi olarak katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan konuşmasında Türkiye'de istihdam verilerini paylaşarak mesleki eğitimin desteklenmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri; Ardahan'daki istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeleri değerlendirip, istihdam durumu, açık işler ve işlere yerleştirme sayıları, aktif işgücü programları ve toplum yararına programlar üzerinde görüş alış verişinde bulundu.