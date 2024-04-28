Haberler Yaşam Haberleri Bakan Işıkhan, istihdam toplantısına çevrimiçi olarak katılım sağladı
Giriş Tarihi: 28.4.2024 00:29 Son Güncelleme: 28.4.2024 00:40

Bakan Işıkhan, istihdam toplantısına çevrimiçi olarak katılım sağladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çevrimiçi olarak katıldığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 2. Toplantısı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Bakan Işıkhan, istihdam toplantısına çevrimiçi olarak katılım sağladı

81 ilde aynı anda gerçekleştirilen toplantıya çevrimiçi olarak katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan konuşmasında Türkiye'de istihdam verilerini paylaşarak mesleki eğitimin desteklenmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri; Ardahan'daki istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeleri değerlendirip, istihdam durumu, açık işler ve işlere yerleştirme sayıları, aktif işgücü programları ve toplum yararına programlar üzerinde görüş alış verişinde bulundu.

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Bakan Işıkhan, istihdam toplantısına çevrimiçi olarak katılım sağladı
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