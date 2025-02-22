Bakan Işıkhan taziyeleri kabul etti

Bakan Işıkhan'ın taziye kabulü, Ankara Mevlihanesi'nde gerçekleştirildi. Merasimde Seyhan Güneş adına Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Misafirlere yiyecek-içecek ve tatlı gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Taziye törenine Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra iş, siyaset, bürokrasi ve medya dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Taziyeleri tek tek kabul eden Işıkhan, katılımlarından ötürü tüm misafirlerine teşekkür etti.

Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, önceki gün 61 yaşında hayatını kaybetmiş ve İzmir'e defnedilmişti.