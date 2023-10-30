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Giriş Tarihi: 30.10.2023 21:18

Bakan Işıkhan'dan deprem bölgesi için yapılandırma açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremi bölgelerindeki işveren ve çalışanların 7440 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabileceklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan’dan deprem bölgesi için yapılandırma açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeler ile Sivas ili Gürün ilçesinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 31.10.2023 tarihine kadar 7440 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler.

Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 29.02.2024 tarihine kadar 7440 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler. Depremden etkilenen illerimizin ekonomisi ile çalışma hayatını rahatlatmak ve güçlendirmek için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Işıkhan'dan deprem bölgesi için yapılandırma açıklaması!
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