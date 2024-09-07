Bakan Kacır TEKNOFEST’i ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalini ziyaret etti. Antalya'da 49 yarışmanın 25'inin finalisti olan 5 bine yakın genç ile birlikte olduklarını da belirten Bakan Kaçır, "TEKNOFEST yolculuğunun başladığı 2018'de 14 yarışmada, 4 bine yakın takımdan 1 milyon genç ile yarıştıklarını hatırlatan Kacır, bu yıl ise 49 farklı yarışmada, 770 binden fazla takımdan 1 milyon 600 bin gencin hayallerini araştırmaya, geliştirmeye ve projeye dönüştürmek amacıyla yarıştığını dile getirdi.

KEND İREKORLARINI TAZELİYOR

Bakan Kacır, TEKNOFEST'in bu yönüyle her yıl kendi rekorunu tazeleyen ve yeni dünya rekorlarına imza atan bir etkinlik olduğunu söyledi. TEKNOFEST kuşağı Türk gençliğinin milli teknoloji hamlesinin öncüsü olmaya devam edeceğine dikkati çeken Kacır, "6 yıldan bu yana sadece proje takımları değil proje takımlarından doğan teknolojik girişimlerinin de bulunduğunu büyük bir mutlulukla gözlemliyoruz. Türkiye'nin geleceği, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmekle, ARGE ve inovasyon ekosistemini güçlendirmekle çok daha aydınlık olacak." dedi.

TEKNOPARK SAYISI 2'DEN 102'YE YÜKSELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanına teknoparklar inşa ettiklerini söyledi.

Teknoparklarımızın sayısını 2'den 102'ye, teknoparkta faaliyet gösteren firma sayısını 60'tan 10 bin 500'e yükselttiklerini de belirten Bakan Kacır, "Türkiye, bu gün 270 binden fazla insandan oluşan bir ARGE ordusuna sahip. Teknofestlere katılan gençlerimizle bu orduya yeni neferler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu yılın TEKNOFEST'inde 30 milyon liraya yakın ödül desteği, 55 milyon liranın üzerinde de malzeme ve ekipman desteği ile gençlerimizin yanında olduk. de bu arge ordusuna yeni neferler kazandırmaya devam ediyoruz. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın öncülüğünde bakanlık olarak 100'den fazla paydaş kurumumuz ile gençlerin önündeki engelleri kaldırmak, onların geliştirdiği projelere destek olmak yapageldiğimiz en anlamlı işlerin başında geliyor" dedi.

UZAY SAVUNMA SİSTEMİ YARIŞMALARI DÜZENLİYORUZ

Bakan Kacır, TEKNOFEST'te bu yıl pek çok yeniliğe ev sahipliği yaptıklarına ve bu yıl ilk kez kuantum, nükleer enerji, blok zincir, finans teknolojileri, yapay zeka büyük dil modeli, hava savunma sistemleri yarışmaları düzenlediklerini söyledi. Gençlerin savunma sanayisinde, sağlık, eğitim, tarım, finans, enerji teknolojilerinde geliştirdikleri projeler ile Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdüreceğini de belirten Kacır, Antalya'nın yanı sıra İzmir, Isparta, Mersin, Adana, Aksaray, Kahramanmaraş, Erzurum, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde de farklı yarışmaların finallerini gerçekleştirerek bu heyecanı Türkiye'nin dört bir yanına yaydıklarını dile getirdi.

YENİ SELÇUK BAYRAKTARLAR ÇIKACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarışmalardan yeni Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar ve Türk gençlerin hayallerini ufkun ötesine taşıyan Alper Gezeravcı gibi tarihi adımları milletimizle buluşturacak isimler çıkacağını söyledi.