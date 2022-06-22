Bakan Kirişçi açıkladı: Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Marmaris Bördübet Koyundaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yedi adalar mevkiinde çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına müdahale edilmeye başlandı.

TOPYEKUN MÜCADELE

Alevler gökyüzünü kızıla boyadı. Yangınla topyekun mücadele başladı. Antalya Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden çok sayıda bölgeye ekip çıkarıldı. DSİ, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri, Jandarma, Tomalar yangın bölgesine sevk edildi. Yöre sakinleri ve gönüllüler de yangın bölgesine koştu.

SON DAKİKA! Bakan Kirişçi duyurdu! "Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" | Video

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kirişçi, "Marmaris'teki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Muğla Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı: "21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00 sıralarında Marmaris ilçemiz Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan ekiplerce müdahalede bulunulmuştur.

Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

İletişim Başkanlığı, yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına karşı harekete geçti. Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Kirişçi, "Marmaris'te meydana gelen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Beklentimiz yangının bugün tamamen kontrol altına alınması. Bu sabah Datça'da bir yangın çıktı ve söndürüldü. Fethiye'de de yangın çıktı o da kontrol altına alındı. Millet olarak bu tür durumlarda dayanışma örneğimizi göstermeliyiz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.