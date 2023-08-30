Bakan Kirişçi; “Devletimiz, asrın felaketinde vatandaşının yanında olmuştur"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Şehir genelinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırmaları hızla ilerliyor. 11 ilçemizde toplamda 51 konteyner kent kuruldu. Bu alanlarda toplam 61 bin 511 vatandaşımız yaşamını sürdürüyor. İl genelinde şu an itibariyle kurulu çadır kent bulunmuyor. Devletimiz, asrın felaketinde de vatandaşının yanında olmuştur. Bu çerçevede aile başına 10 bin TL, 15 bin TL taşınma yardımı ve vefat ödemesi olmak üzere nakdi yardımlar 5 Milyar 828 Milyon 347 Bin 655 TL'ye ulaşmıştır. Deprem süresince bütün kurum, kuruluş ve STK'larımız devlet-millet ele ele vermiş ve bu yaraların sarılması noktasında yoğun gayret göstermiştir" dedi.

AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR SÜRÜYOR

Deprem sonrası tüm alanlarda çok ciddi yatırımların hayata geçirildiğini belirten Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Depremde olumsuz etkilenen tüm gruplara yönelik devletimiz ayni ve nakdi desteklerde bulunmaya devam ediyor. Çiftçilerimize, arıcılarımıza, hayvanları telef olan üreticilerimize destekler sürüyor. Kahramanmaraş'ımıza bugün itibariyle toplam yaklaşık 1 Milyar TL tutarında tarımsal destekleme ödemesi yapılmıştır. Depremde hasar alan altyapının bakım, onarım ve yenilenmesi noktasında da ciddi çalışmalar gerçekleştirilmiş olup; içmesuyuna yönelik analizler, dezenfeksiyon işlemleri, kanal arızalarının giderilmesi, tankerle su temini, konteyner kentlerde tuvalet, banyo, çamaşır makinesi için bağlantılar, kanalizasyon ve içmesuyu hattı, sondaj kuyusu ve depo yapımı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TEMELİ ATILDI

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Depremde yıkımın en yoğun olduğu bölgelerden Azerbaycan Bulvarı, Hükümet Bulvarı ve Trabzon Caddesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesinin ilk temeli atıldı. Şehir hafızamızın, tarihimizin ve anılarımızın olduğu alan eski fonksiyonuyla tekrar hayata geçiriliyor. Azerbaycan Devleti tarafından bin bağımsız bölümden oluşan Azerbaycan Mahallesi'nde çalışmalar zemin artı 3 kat olarak devam ediyor. Şehir hafızamızı yaşatmak için Valilik binamız yine Trabzon Caddesi'ndeki mevcut yerine inşa edilecek" dedi.

KAHRAMANMARAŞ, DÜNYANIN GÖZDE ŞEHİRLERİNDEN OLACAK

Kahramanmaraş'ın yeniden değil, yeni Kahramanmaraş'ın inşa edildiğini vurgulayan Başkan Güngör, "Çadırdan konteynere hızlı bir geçiş süreci yaşadık. Kalıcı konutlarımız ve iş yerlerimiz hızla yükseliyor. Şehrimize 82 bin 104 kalıcı konut ve 30 bin 310 köy evi olmak üzere toplam 112 bin 414 konut inşa ediliyor. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan konut sayımız ise 40 binin üzerinde. Bu sayı her geçen gün artıyor. Kahramanmaraş'ımızı yeniden inşa etmiyor, yeni Kahramanmaraş'ı inşa ediyoruz. Gelecek nesillerimize daha dirençli şehirler bırakmak için gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm paydaşlarımızla birlikte yeni Kahramanmaraş'ın inşası noktasında üst düzeyde bir koordinasyonla çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ımız kısa süre içerisinde sadece ülkemizin değil dünyanın gözde şehirlerinden birisi olacak" ifadelerini kullandı.

YENİ KAHRAMANMARAŞ'I HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından geçen 100 günde Kahramanmaraş'ımızda yapılan yatırımları ve destekleri kamuoyuyla paylaşmak için bugün bir araya geldik. Tarih boyunca birçok badireyi atlatan milletimiz, 6 Şubat depremlerinde de tek yürek oldu. Acı günümüzde birbirimize teselli olduk, yaralarımızı devlet-millet el ele sarmaya devam ediyoruz. Güzel şehrimizi tekrar ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ımıza hizmet etmek bizim için kutsal bir görevdir. Şehrimize layık olmak için gayretimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yeni Kahramanmaraş'ı hep birlikte inşa edeceğiz" cümlelerini kaydetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci başkanlığında gerçekleştirilen 'Seçimin Ardından 100 Gün' temalı programa katıldı. AK Parti İl Başkanlığı'nca Şairler Tepesi'nde düzenlenen programda; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve basın mensupları da yer aldı.