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Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:19 Son Güncelleme: 13.9.2023 10:26

Bakan Koca mağaradan kurtarılan Mark Dicekey’in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de Morca mağarasında rahatsızlanarak mahsur kalan ve 9 gün sonra kurtarılan Mark Dickey'in son durumu hakkında soysal medyada paşlaşımda bulundu.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bakan Koca mağaradan kurtarılan Mark Dicekey’in son durumunu açıkladı

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik bilim insanından oluşun grubu keşif için 3 Eylül'de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden ABD'li bilim insanı Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti. Mağaraya kurtarma ekipleriyle birlikte inan hekimler ilk müdahaleyi mağarada yapmış ve onların onayı üzerine Dicekey bulunduğu yerden yukarıya çıkarılmıştı.
Bakan Koca, ahsur kaldığı mağaradan 9 gün sonra kurtarılan ve Mersin Şehir Hastanesinde tadevi altına alınan ABD'li Mark Dickey'in son durumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Mağarada, 1.040 m derinlikte mide kanaması geçirerek mahsur kalan Amerikalı kurtarıldı. Mersin Anamur'da 2.140 rakımlı Taşeli Platosunda bulunan Morca Mağarasında 1.040 metre derinlikte mide kanaması geçirerek mahsur kalan Amerikalı mağaracı Mark Dickey 9 gün süren çabalar sonucunda kurtarıldı. Amerikalı mağaracının çıkarılmasının uzun zaman alacak olması nedeniyle ilk tedavisi, mağaraya inen hekimlerce, bulunduğu yerde yapıldı. Daha sonra Dickey, Uluslararası Mağaracılık Kurtarma Ekipleri operasyonu ile 12 Eylül'de kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından şu anda Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altında. Konuğumuz olan hastaya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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Bakan Koca mağaradan kurtarılan Mark Dicekey’in son durumunu açıkladı
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