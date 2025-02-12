Bakan Kurum CHP heyetine deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı

CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bakanlıkta toplantı gerçekleştirdi. Bakan Kurum, CHP heyetine deprem bölgesindeki yapılan çalışmaları ve gelinen son durumu anlattı.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Murat Kurum, "Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve belediye başkanlarını Bakanlığımızda ağırladık. Deprem bölgesindeki son durumu, diğer illerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldık. Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.