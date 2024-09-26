Bakan Kurum: Deprem bölgesini siyasi malzeme yapmayın

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, birtakım incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a iner inmez, ayağının tozu ile AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Kurum başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları, ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Göreve geldikten sonra 2.5 ay içerisinde Hatay'a 3. Ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Bakan Kurum, "16 bin 43 yeni konutun daha ihalesini yaptık. Şu ana kadar 18 bin 404 yeni yuvamızı teslim ettik. Hep dediğimiz gibi; depremzede kardeşlerimizin tamamı yuvalarına kavuşana kadar elimizi buradan çekmeyeceğiz" dedi.
GÜLDEREN KONUTLARINDA İNCELEME
İl Değerlendirme toplantısının ardından Gülderen Mahallesi'nde kalıcı konutları inceleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Deprem bölgelerinde çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Bugün şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, bölgedeki istihdamı üretimi yeniden canlandırmak için depremden etkilenen 11 ilimizde kararlı adımları atmaya devam ediyoruz. Şu anda 11 ilimizde 174 ayrı alanda toplamda 4 bin 333 köyümüzde ve bu şantiyelerde çalışan 153 bin işçi ve emekçi kardeşimizle bu mücadeleyi canla başla veriyoruz" dedi.
ELİMİZ GÖNLÜMÜZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE OLACAK
Bakan Kurum, "Şu anda tüm bölgede ihalesi tamamlanan konut sayımız 322 bine ulaştı ve söz verdiğimiz gibi Eylül ayı içerisinde 100 bininci konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Hamd olsun şu an teslim ettiğimiz konut sayımız 101 bin 254'de ulaştı. Daha önce ifade ettiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve 2025 yılı sonuna kadar da 452 bin konutumuzu ve işyerimizi 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 2025 yılı bitmeden yeni, güvenli evine girmeyen hiçbir vatandaşımız kalmayacak. Ve 11 ilimiz, sanayisi ile, turizmi ile, kültürü ile yeniden ayağa kalkana kadar da biz tüm ekibimizle birlikte bölgeden ayrılmayacağız. Elimiz gönlümüz her zaman deprem bölgesinde olacak" şeklinde konuştu.
HATAY'DA 18 BİN 404 KONUTU TESLİM ETTİK
Kurum, "Hatay'ımızda şu ana kadar 18 bin 404 konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Antakya'da, Defne'de, Altınözü'nde, Samandağ'da, Kırıkhan'da, Reyhanlı'da devam eden şu an 140 bin şantiyemizi, konutumuzu, işyerimizi, inşallah 2025 yılı sonuna kadar Hataylı hemşehrilerimize teslim edip bu alanlardaki o mutluluğu da hep birlikte göreceğiz. Hatay'da ihya çalışmalarımız devam ediyor. İlk günde şunu söylemiştik. Biz buradaki demografik yapıyı koruyacağız. İlk gündeki o birliği, beraberliği, kardeşliği, burada en son depremzede kardeşimizin yüzü gülene kadar, devam ettirip vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz dedik" dedi.
VATANDAŞIMIZIN İSTEMEDİĞİ HİÇBİR ADIM ATMADIK
Bugün kadar vatandaşın istemediği hiçbir adımı atmadıklarını belirten Bakan Kurum, "Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Vatandaşımız bizden ne bekliyorsa, bizden ne yapmamızı istiyorsa biz vatandaşımızın dizinin dibinde olacağız. O 6 Şubat sabahı tuttuğumuz elimizi, bir an bile bırakmayacağız ve vatandaşlarımızla el ele inşallah Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Biz her zaman vatandaşımızın yanında olacağız ve vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz. Rezerv alanlarla ilgili kararımızı verdik. Vatandaşımızın bizden istediği yani şehrin merkezinde bizim alanımızı da dönüştürür müsünüz? dedikleri alanlarda konutlarımızı yapıyoruz"
MİLLETİMİZLE KURDUĞUMUZ GÜÇLÜ BAĞLARDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR
"Bizler bu kadar işimizi yapmamıza rağmen, vatandaşlarımızla kurduğumuz bu güçlü bağdan rahatsız olan vatandaşlarımız var. Biz eylül ayında 100 bin konutu teslim edeceğimizi ve bu teslimlerle birlikte vatandaşlarımızın mutluluklarına şahitlik edeceğiz dediğimizde, bu durumdan rahatsız olanlar oldu. Son 2.5 ayda 11 ilimizde ilçelerimizde 50 bin yeni konutun inşaatını başlattık dediğimizde maalesef bu mutluluğa ortak olamayanlar var. Bu arkadaşlar şunu iyi bilmelidir ki, biz göreve geldiğimiz günden bu yana milletimiz bizden ne istiyorsa onu yaptık, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz."
MİLLETİMİZ BİZE NEREDE İHTİYAÇ DUYARSA BİZ ORADA OLACAĞIZ
"Milletimiz bizi deprem bölgesinde görmek istiyorsa, deprem bölgesinde ihtiyaçlarını gidermemizi istiyorsa biz milletimizin yanında olacağız. Biz 6 Şubat'ta milletimize bir söz verdik. Dedik ki burada ekonomisi, ile ticareti ile, turizmi ile sanayisi eli 11 ilimiz ayağa kalkana kadar biz deprem bölgesinden ayrılmayacağız. Burada milletimizin milletimizin sımsıkı tuttuğumuz elini asla ve asla bırakmayacağız dedik. Vatandaşımız bize deprem bölgesinde ihtiyaç duyuyorsa orada olacağız. Vatandaşımız bize İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde ihtiyaç duyuyorsa orada olacağız. Milletimiz bizi İzmir Körfez''nin temizlenme sürecinde orada koordinasyonumuzu istiyorsa biz oraya koşacağız. İnşallah milletimizle birlikte sorunların tamamını çözme iradesini de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koymaya devam edeceğiz"
ULU CAMİ KONUSUNDA AYNI HASSASİYETİ BEKLİYORUZ
"Buradan net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Biz hep buradaydık, bundan sonra da burada olacağız. Dün nasıl 100 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ettiysek, Dün nasıl Ankara'da Türkiye'nin Adalet Sarayı'nın temelini attıysak, Pazar günü koşup çocuklarımız için, gençlerimiz için Avrupa'nın, Dünya'nın en modern spor salonlarından biri olan Abdi İpekçi Spor Salonunu Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız. Biz bunları dememize rağmen halen milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanları da esefle izliyoruz. Üzülüyoruz. Ama maalesef konu Hatay'da Ulu Cami'nin yapımına geldiğinde aynı hassasiyeti de burada görmek istiyorum."
HERKESİ AYNAYA BAKMAYA DAVET EDİYORUZ
"Şimdi biz Hatay'ı tarihi ve kültürüyle 85 milyon el ele vererek ayağa kaldıracağız dediğimizde bizler üzerimize düşeni, hep birlikte, kimseyi ayırt etmeden parti ayrımı gözetmeden bu mücadeleyi verirken, O gün söz verilmiş, bugün Hatay'ın umudu olacak, Ulu Cami'ye ilişkin tek bir çivi bile çakılmadığını görüyoruz. O yüzden herkesi aynaya bakmaya davet ediyoruz. Ulu Cami'yi Bursa Büyükşehir Belediyesi yapmayacaksa, bıraksın bizler yapmaya hazırız. Vatandaşlarımızla el ele verir Hatay Ulu Caminin taşlarını tek tek koyar, ecdadımızın bize bıraktığı o esere gözümüz gibi sahip çıkarız."
DEPREM BÖLGESİ, TÜRKİYE'NİN MİLLİ MÜCADELE SİPERİDİR
"O yüzden bu ikazlarımızdan ve hızımızdan istedikleri kadar, rahatsız olsunlar biz daha da hızlı çalışacağız. Biz yine iyinin güzelin, doğrunun peşinden koşmaya hep birlikte devam edeceğiz. Ve 14 milyon insanımızın yaşadığı deprem bölgesi, Türkiye'nin milli mücadele siperidir. Bu mücadeleye bizler ilk günkü anlayışla devam edeceğiz. Bu manada da herkesi aynı ciddiyete ve sorumluluğa davet ediyoruz. Burayı deprem bölgesini siyasi malzeme yapmayın. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın duygularını istismar etmeyin. Gelin hep birlikte 11 ilimiz için daha iyisini ve daha güzelini düşünelim, hayal edelim ve bunu gerçekleştirelim." diye konuştu.