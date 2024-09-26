Bakan Kurum: Deprem bölgesini siyasi malzeme yapmayın

ELİMİZ GÖNLÜMÜZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE OLACAK

Bakan Kurum, "Şu anda tüm bölgede ihalesi tamamlanan konut sayımız 322 bine ulaştı ve söz verdiğimiz gibi Eylül ayı içerisinde 100 bininci konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Hamd olsun şu an teslim ettiğimiz konut sayımız 101 bin 254'de ulaştı. Daha önce ifade ettiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve 2025 yılı sonuna kadar da 452 bin konutumuzu ve işyerimizi 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 2025 yılı bitmeden yeni, güvenli evine girmeyen hiçbir vatandaşımız kalmayacak. Ve 11 ilimiz, sanayisi ile, turizmi ile, kültürü ile yeniden ayağa kalkana kadar da biz tüm ekibimizle birlikte bölgeden ayrılmayacağız. Elimiz gönlümüz her zaman deprem bölgesinde olacak" şeklinde konuştu.

HATAY'DA 18 BİN 404 KONUTU TESLİM ETTİK

Kurum, "Hatay'ımızda şu ana kadar 18 bin 404 konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Antakya'da, Defne'de, Altınözü'nde, Samandağ'da, Kırıkhan'da, Reyhanlı'da devam eden şu an 140 bin şantiyemizi, konutumuzu, işyerimizi, inşallah 2025 yılı sonuna kadar Hataylı hemşehrilerimize teslim edip bu alanlardaki o mutluluğu da hep birlikte göreceğiz. Hatay'da ihya çalışmalarımız devam ediyor. İlk günde şunu söylemiştik. Biz buradaki demografik yapıyı koruyacağız. İlk gündeki o birliği, beraberliği, kardeşliği, burada en son depremzede kardeşimizin yüzü gülene kadar, devam ettirip vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz dedik" dedi.

VATANDAŞIMIZIN İSTEMEDİĞİ HİÇBİR ADIM ATMADIK

Bugün kadar vatandaşın istemediği hiçbir adımı atmadıklarını belirten Bakan Kurum, "Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Vatandaşımız bizden ne bekliyorsa, bizden ne yapmamızı istiyorsa biz vatandaşımızın dizinin dibinde olacağız. O 6 Şubat sabahı tuttuğumuz elimizi, bir an bile bırakmayacağız ve vatandaşlarımızla el ele inşallah Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Biz her zaman vatandaşımızın yanında olacağız ve vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz. Rezerv alanlarla ilgili kararımızı verdik. Vatandaşımızın bizden istediği yani şehrin merkezinde bizim alanımızı da dönüştürür müsünüz? dedikleri alanlarda konutlarımızı yapıyoruz"