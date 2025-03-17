Bakan Kurum: Evine kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak

"YARIM KALAN TEK BİR UMUT KALMAYACAK"

Deprem bölgesinde verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini ifade eden Bakan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bugüne kadar sözümüzün eri olduk, işimizin ise ehli olmaya devam edeceğiz. 11 il için gece gündüz demeden çalışacağız.

Şunu unutmayın, bu devlet sizin devletiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızdaydı, bundan sonra da daima yanınızda olacak. Yavrularımıza ve annelerimize huzurlu bir gelecek sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Allah'ın izniyle geride yarım kalan tek bir hikaye yarıda kalan tek bir umut bırakmayacağız.