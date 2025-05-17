Bakan Kurum: Hatay yıldız gibi parlayacak

Bakan Kurum, ziyareti kapsamında, depremler sonrası yeniden inşa sürecinde önemli bir yer tutan rezerv alanlar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren konut projeleri ve kültürel miras yapılarına yönelik çalışmaları inceledi.

Bakan Kurum'un, afetzedeler için inşa edilen TOKİ konutlarının ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakanlık tarafından yürütülen restorasyon ve yeniden inşa projeleri kapsamındaki kültür varlıklarının şantiye alanlarını da ziyaret eden Kurum, tarihi yapılar üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

KOORDİNASYON TOPLANTISINDA BİLGİ ALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı incelemelerin ardından, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında devam eden çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi aldı.

Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Koordinasyon toplantımızda devam eden çalışmalarımızın son durumu hakkında bilgi aldık. Uzun Çarşı'mız, Habib-i Neccar Camimizle, Hatay'ın simgelerinden Kurtuluş Caddemizi ihya çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şu ana kadar 46 bin konut ve iş yerini hemşehrilerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar 141 bin bağımsız birimi daha teslim edeceğiz. Hatay'ımızı aslına yakışır şekilde ayağa kaldıracak, yıldız gibi parlayan bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu.