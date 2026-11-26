Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliği başlatacaklarını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2027 bütçesi ile ilgili konuşan Kurum, "İzmit Körfezinde altına imza attığımızı başarı modelini şimdi de gözbebeğimiz İzmir Körfezine taşıyoruz." İfadelerini kullandı.

SORUNU TÜM YÖNLERİYLE TEŞHİS ETTİK

Bakan Kurum açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik. Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'da x hesabından Bakan Kurum'un açıklamalarına yer vererek yaptığı paylaşımda, "Sıra İzmir'imizde... Artık daha mavi bir Körfez, nefes alınacak bir sahil şeridine kavuşmamıza az kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile yol haritasının belirlendiğini açıkladı. "Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik. Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz." Hayırlı olsun..." ifadelerini kulandı.