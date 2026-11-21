Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Mavi Bölge'de 'Nihai Müzakerelerle' Yeşil Bölge'de ise 'Finansman ve Teşvikler Günü' temasıyla devam etti. COP31 Başkanı Kurum, Zirve kapsamında ilk olarak Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "İklim kriziyle mücadelede çözüm küresel iş birliğinden geçiyor. Panama Çevre Bakanı Sayın Juan Carlos Navarro ve heyetiyle COP31 kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmede, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için iş birliği imkanlarını değerlendirdik" ifadelerine yer verdi. COP31 Başkanı Kurum, daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Âl Suud ile görüştü.